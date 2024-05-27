政府宣布暫緩實施垃圾徵費　明年中再交代進度 (14:42)

政府稍後將於憲報刊登公告，廢除8月1日實施垃圾徵費的公告，以及在同日開始調整建築廢物處置收費的公告。卓永興說，先行先試結果反映有市民認為指定袋收費過高、回收配套嚴重不足，亦令清潔工工作量大增，物管業要負責「執手尾」而帶動管理費，亦會推高院舍、餐飲業的支出。他續說，考慮到不同研究結果及媒體反映等，預料約七至八成市民反對如期推行垃圾徵費，「先行先試」結果亦顯示市民認為操作繁複，試行住宅樓宇參與者無善用指定袋，情况到試行後半段更明顯，垃圾棄置量及回收量亦無大改變。

環境及生態局長謝展寰重申，政府推動回收減廢初心無變，未來推動的一系列措施包括加速擴大社區回收網絡，包括延長「綠在區區」的營業時間，並將「綠在區區」回收點由現時的200個增至800個；廚餘回收點目標增加1倍，政府會在所有公共屋邨及大型私人屋苑額外加裝廚餘收集設施，未來1年會設100個流動廚餘垃圾點，及在約100個垃圾收集站設廚餘收集點。當局亦會由6月1日起，會向所有公屋住戶每月派發20個指定垃圾袋，為期6個月，期望幫助他們習慣源頭減廢；私人屋苑物管公司若有簽署《減廢回收約章》，亦可獲免費指定袋，同時研究優化垃圾徵費措施，包括考慮免卻前線清潔工法律責任、減輕對某些界別的負擔、指定袋設計、可否以循序漸進方式推進等，目標是要讓市民容易適應及接受。

議員質疑免費派指定袋用意 環境局：宣傳教育

實政圓桌議員田北辰質疑政府未來免費派指定袋的安排，指當中不涉強制性質，「用唔用無分別，邊度會有人去做，只會返去起點，又鬆懈啦」，他促請，政府考慮明年初實施垃圾徵費，並容許市民首年免費使用指定袋，當局亦於首年不會檢控，只向違規者發警告信，「等人知道政府有能力執法。」另一名議員江玉歡指，指定袋成本不菲，關注政府會否「平價」出售指定袋，以及政府有否因今次暫緩而違反與指定袋生產商的協定。

謝展寰指，政府與生產商的合約無規定「一定要做幾多數目」，故不涉違約，重申當局免費派指定袋旨在宣傳教育，若將指定袋出售，「會引起情緒上誤解」。

政黨讚務實 多促獎勵代懲罰

政府交代暫緩的決定後，多名議員均認為做法務實，又促請政府以今次事件為契機，繼續推動減廢回收及擴大回收網絡。民建聯議員陳克勤就認為政府暫緩的做法務實，但推動減廢的工作不應停步，指自從提出實施垃圾徵費後，全港史無前例地關心環保及減廢，廚餘回收量大增，認為以懲罰手法推動減廢只會引起規避，建議考慮以獎勵方式會較正面，例如以積分換取水費或差餉減免，甚至換領現金券。

社福界議員狄志遠指，政府的「先行先試」計劃報告「感覺真係一個垃圾報告來嘅」，指報告當中提出很多問題而沒有解決方案，但「頭先聽局長重新介紹未來一年嘅工作，我係支持嘅，覺得係積極嘅，同埋政府今次真係實事求是…原本呢兩日我準備咗篇罵爆嘅演辭，咁而家我都要收返」。他指若政府現時提出的加強宣傳教育及一系列配套措施兩年前已實行，相信垃圾徵費會更順利推行。

謝展寰表示，「先行先試」計劃為當局提供很多有用資料，包括增加市民對回收的了解及關心，認為過去數月的努力無白費。他稱，會增加公眾教育，包括聯絡綠展隊、區議會及關愛隊，教育市民減廢回收，並會聯絡不同界別商會及學校作全面宣傳，亦會評估居民使用情况，了解他們的回收意識情况等，將不時檢視工作進度及市民參與度。