明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩男警涉與15歲少女性交並利誘不作供　下月區院審 (14:11)

兩男警涉在2021年及2022年間，先後與15歲少女發生性行為，二人被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等共8罪。擬不認罪的兩人在等候審訊期間，又涉向事主提出以10萬元換取她不出庭作供，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。案件今（27日）於沙田裁判法院提訊，控方申請轉介案件至區域法院審理，被告暫毋須答辯。署理主任裁判官陳慧敏安排案件於6月13日在區域法院作答辯，兩被告無申請保釋，還押後訊。

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。控罪指，兩人在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給X港幣10萬元，以換取X不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。

在兩人原涉的案件中，姚被控4罪，即2021年9月30日煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪；2021 年1月1日至 2022年2月15日之間的某3天兩度向X作嚴重猥褻作為；以及與X非法性交。

而吳被控4罪，即2021年11月24日及2022年1月17日與女童X作出嚴重猥褻行為；另於2021年12月25日與X非法性交，以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。同案被告賴子樑早前承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，判囚16個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞