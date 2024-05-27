兩男警涉與15歲少女性交並利誘不作供　下月區院審 (14:11)

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。控罪指，兩人在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給X港幣10萬元，以換取X不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。

在兩人原涉的案件中，姚被控4罪，即2021年9月30日煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪；2021 年1月1日至 2022年2月15日之間的某3天兩度向X作嚴重猥褻作為；以及與X非法性交。

而吳被控4罪，即2021年11月24日及2022年1月17日與女童X作出嚴重猥褻行為；另於2021年12月25日與X非法性交，以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。同案被告賴子樑早前承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，判囚16個月。