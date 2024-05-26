約九成不適切居所住戶贊成先有安置政策　才取締劣質劏房 (15:38)

社協於今年1月至5月上旬向本會服務的不適切住戶，包括居於劏房、牀位、板間房、天台屋，進行實體和網上問卷調查，了解他們的最新住屋環境、會否被視為「劣質劏房」以及他們對「劣質劏房」政策的意見，共收集到497份有效回應。

結果顯示，至少三成受訪者的居所屬劣質劏房，例如人均面積少於5.5平方米、沒有廚房、家居少於兩米高等，若按調查結果推算，全港約3.3萬個不適切居所會被視為劣質劏房。約六成受訪者希望原區安置。若政府最終的安置方案需要轉區，約25.2%受訪者表示願意接受，約60.8%表示要視乎條件，尤其重視交通配套、能否配合子女上學及上班。

另外，調查發現約三成半受訪者未有申請公屋，當中逾四成受訪者因身分問題而不符合申請資格，例如屬於「雙非」家庭，亦有部分因家庭問題被迫離開原有公屋單位的中年人士，以及因未能解開心結等理由而未辦理離婚的長者，未能申請公屋。

社協認為，他們同樣面對經濟困難和有迫切房屋需要，建議政府在構想取締劣質劏房時所提供的安置方案，不能單一以公屋申請資格或是否正輪候公屋作考慮因素，需提供多元的安置方案以照顧到劏房住戶背景多樣性的特質，避免因取締劣質劏房而令任何人無家可歸。