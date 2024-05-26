華豐大廈防煙門楔開致濃煙上升　消防巡239幢賓館林立舊樓發600張通知書 (13:00)

消防安全總區人員曾在今年2月初到華豐大廈巡查。楊恩健強調，當日巡查主要針對地舖消防改善工程的進展，稱防煙門被楔開屬人為因素，難以得知何時打開，又指過往亦收過有關投訴，並已發出消除火警危險通知書。

政府將提出修例，賦權有關部門介入未能遵辦消防安全指示的大廈。楊恩健稱，現時有超過200幢逾10年未遵從消防安全指示的樓宇，主要涉及業主失聯或不在港，以致無法籌組法團，未能聘請消防顧問進行工程，政府才優先代辦工程，而在引入新法例後，將加大相關委員會功能，除評估為何長期未能遵辦指示外，亦會為評估消防風險而訂立框架和評審機制，預料訂立框架需時約3個月。

另外，楊恩健接受《星島日報》專訪時稱，華豐大火發生後，消防處過去一個月巡查本港239幢有賓館及商住用途的舊式樓宇，主要集中在油尖、深水埗和灣仔區，其中5幢大廈的賓館數目相當多，獲處方關注，例如重慶大廈有逾100間賓館。

他續稱，消防處在巡查中共發出約600張消除火警危險通知書，當中約五成屬堆放雜物阻塞走火通道，約四成半屬防煙門被打開或損壞，亦有部分情况是保養不足令大廈消防設備無法正常運作；有9成大廈獲發通知書後立即遵辦，餘下一成或因消防設備未能於短時間內調整，或者業主仍未遵辦。

對於因極端天氣引致的水浸，楊恩健指，除購入新裝備及加強訓練外，將會完善啟動機制，若地區發現5宗水浸，便會即時啟動前線指揮室處理，以及調撥其他地區資源。他又透露，消防處明日將派員到江門，與大灣區消防人員進行48小時演練，亦是該處首次到內地進行聯合演練，屆時將測試整個指揮溝通機制。