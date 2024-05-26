明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：外訪有助釋除誤解　冀促成與法國更多商貿及文化往來 (11:04)

財政司長陳茂波正於法國外訪，他於網誌表示，希望今次行程可促成兩地之間更多商貿及文化往來，又說在與不同界別人士的會面中，均會重申香港的獨特優勢，通過直面提問和深入交流，讓他們獲得關於香港更全面的資訊，直接了解香港在新階段的新發展，亦更好澄清一些誤傳、釋除誤解。他稱，今次會面的人士都對香港的最新發展和大灣區的機遇深感興趣，並認同在複雜的地緣政治格局下，香港只要繼續發揮好維持法治、簡單低稅制和聯繫匯率，資金、貨物、資訊自由流動等優勢，仍然機遇處處。

陳茂波於當地出席今年歐洲最大型科技初創展覽VivaTech，他提到香港明年將擴大參與規模，亦邀請主辧方積極考慮來港舉辦相關初創展覽及活動。陳茂波亦與巴黎夏約宮國家劇院院長會面，邀請他們再度來港巡演，並與本港的表演藝術團體和文化機構合作，相信與外地合作舉辦創科和文化活動，可促進兩地之間更深入的交流和連結，亦可為港吸引更多旅客、提振市面氣氛。

陳茂波明日將轉往美國加州三藩市，率領特區政府的代表團出席「中美灣區對話」以及「中美地方氣候行動高級別活動」。他說，應對氣候變化是全世界的共同責任，各國須建立更穩固的合作基礎、更暢通的溝通渠道，才能讓全球邁向零碳有更大的成功機會，香港代表團將在兩項活動中分享在應對氣候變化、發展綠色未來的專業知識和實踐經驗。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波

上 / 下一篇新聞