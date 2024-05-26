陳茂波：外訪有助釋除誤解　冀促成與法國更多商貿及文化往來 (11:04)

陳茂波於當地出席今年歐洲最大型科技初創展覽VivaTech，他提到香港明年將擴大參與規模，亦邀請主辧方積極考慮來港舉辦相關初創展覽及活動。陳茂波亦與巴黎夏約宮國家劇院院長會面，邀請他們再度來港巡演，並與本港的表演藝術團體和文化機構合作，相信與外地合作舉辦創科和文化活動，可促進兩地之間更深入的交流和連結，亦可為港吸引更多旅客、提振市面氣氛。

陳茂波明日將轉往美國加州三藩市，率領特區政府的代表團出席「中美灣區對話」以及「中美地方氣候行動高級別活動」。他說，應對氣候變化是全世界的共同責任，各國須建立更穩固的合作基礎、更暢通的溝通渠道，才能讓全球邁向零碳有更大的成功機會，香港代表團將在兩項活動中分享在應對氣候變化、發展綠色未來的專業知識和實踐經驗。