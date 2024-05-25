觀塘朗然地盤疑拖糧 30工人工地聚集 (18:09)

房協回覆本報查詢指，現正與項目總承建商保華建築了解事件，又指保華建築已承諾作出跟進，並會盡快處理，以保障工人權益。本報亦向保華建築查詢事件，暫未有回覆。

廖生指，原定本月7日應獲發薪金，惟「一天拖一天」，至今已被拖糧約五十多天，昨到勞工處要求介入，被安排在6月18日與資方進行調停，但認為即使進行調停，也不定可取回應得薪金，又稱他們「夾在中間」，「每天都說明天、後天」，但工人有交租及養家壓力，「一家大小靠我哋養，無糧出畀我，點樣搞？」，稱部分工人已在外找其他工作，不過地盤不時要求工人回來工作，「揼住我哋」。

廖生又指，據說「地盤無錢買石屎」，形容狀況離奇，「做這麼多年都沒有試過」，推測大判經濟上可能有問題，盼房協介入事件，先墊支薪金予工人。

翻查資料，保華建築旗下的子公司「保華地基有限公司」，月初被協盛建築集團收購，並改名「協盛地基有限公司」。

現場工人表示若情況無改善，下周一或會將行動升級，不排除會霸佔馬路，強調「唔想無彎轉」，只希望可和平解決問題。