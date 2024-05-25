理大「圍魏救趙」最後一宗排期開審暴動案 3人罪成1人罪脫 (14:23)

3名罪成被告為學生陳力圖（現年25歲，下同）、廚師鄭子峰（28歲）和學生何頌賢（25歲），須還押至6月8日求情。經營網店的鍾子杰（32歲）暴動罪脫，當庭釋放。

陳力圖早前自辯表示，當晚與友人用膳和做足療按摩，並拍攝示威者「厭惡」的行為。暫委法官梁嘉琪反駁指，警方當日發出29枚橡膠子彈，現場猶如戰場，陳隻身走入暴動範圍，不見得支持「八卦」的說法。梁官又指，陳的手機一直放在褲袋，從無拍攝示威，唯一推論是陳意圖參與暴動，藉身處現場壯大聲勢。

鄭子峰自辯指，當日想到廟街光顧色情場所，因腳患行走有困難，走到窄巷無法逃跑。梁官質疑，鄭希望光顧色情按摩服務，若該區發生示威，都會影響到他能否成功到達以取得服務，其說法難以理解。梁官稱，鄭案發前不久足踝骨折，若鄭與暴動者無關，難以明白為何要冒險走近暴動範圍，裁定暴動罪成。

鍾子杰則自辯指，當時約顧客上門交收智能家居用品，後來被警員制服在地上。該顧客以辯方證人身分作供，確認鍾上門送貨和安裝電器。梁官表示，辯方呈上的訂單支持鍾的證供，證明他當日處理網店業務；從WhatsApp對話所見，顧客主動提議上門安裝的時間和地點，鍾的說法可能是真，裁定暴動罪脫。

何頌賢自辯表示，當日打算到旺角買禮物及光顧色情場所，身上的防毒面具是兼職卸貨工作所用，護目鏡則用於「水污染」科目的實驗。梁官質疑，何供稱進入大廈接受色情服務，離開時剛巧是示威者逃離之時，而辯方呈堂的校方電郵，內容不見要求學生帶備護目鏡。梁官指何的證供顯得堆砌，裁定暴動罪成。