林世雄：路政署去年初美化中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍街景 (13:22)

林世雄介紹指，中環港外線碼頭接駁南丫島、長洲和坪洲的4、5、6號碼頭為全新設計。4號碼頭以淺藍色為主調，讓乘客感受「島嶼氛圍」；5號碼頭以長洲名物「平安包」與「珊珊」李麗珊風帆作設計元素；6號碼頭則加入坪洲本地工業歷史，以牛皮廠和齒輪等圖案裝飾。路政署亦以天星小輪作主體，配維多利亞港海岸線的建築物和天際線設計彩色渠蓋。

至於大圍港鐵站，路政署以「城市河道」為主題，在村南道行人路、有蓋行人通道、行人天橋、相關升降機及路燈燈柱等，以貼圖或繪畫方式美化，展現新界東部與吐露港相連河道沿岸常見的鷺鳥生態環境。大圍站另一邊，美田路／車公廟路行人天橋的通道及橋身則以「躍動郊野」為主題，展現香港野生動物圖案，包括果子狸和豹貓等。

荃灣路德圍則以「荃灣圍村」為主題，將荃灣圍村的歷史文化及建築特色以貼圖呈現在附近的路燈燈柱及花槽；路燈燈柱貼圖以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作設計；花槽貼圖模仿於圍村庭院回望屋內的景象。