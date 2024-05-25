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楊潤雄：視乎今年盛事情況考慮需否設KPI　稱調查及分析數據花費人力物力 (12:00)

政府公布本港下半年將舉辦106項盛事，選委界別立法會議員江玉歡早前指過多盛事或會失去焦點，反而造成「盛事疲勞」；亦有意見指若每項活動均屬盛事就不再是盛事。文化體育及旅遊局長楊潤雄今早在港台《星期六問責》表示，僅辦單一類型盛事便會收窄客源，香港需舉辦多元化盛事才能滿足不同旅客需要，同時亦可展示本港具能力舉辦各類型盛事。

被問到需否為盛事活動設績效指標（KPI）時，楊指當局有要求申請政府資助的活動機構，分析參與人數及遊客平均消費額等數據，會視乎今年盛事活動情況再考慮；又指調查及分析數據需花費人力物力。他表示，評估各項盛事經濟效益時，不能僅計算參與人數和帶動多少生意額等，亦要同時顧及背後的政策目標，舉例辦體育盛事，需考慮如何帶動社會關注體育氣氛，以及增加本港精英運動員的參賽機會。 

另外，楊潤雄出席商台《政經星期六》時被問到， 新加坡旅客人均消費額約1900美元，惟本港旅客人均消費僅約530美元。楊表示，相信消費額會一直提高，而旅客會否來港消費則視乎本港餐飲業界等有否出現新變化，透過新產品吸引旅客光顧。他又指，香港地理上鄰近內地，內地客未必選擇過夜及長時間留港，致人均消費與其他地方有別，但整體仍對旅遊發展具信心。

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