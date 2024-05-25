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12米高充氣多啦A夢及60雕塑中山公園快閃展出 巡迴展7月13日至8月4日舉行 (10:38)

全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），7月13日至8月4日舉行，展出共135組立體雕塑，大部分從未展出。主辦方今早（25日）在西營盤中山紀念公園快閃展岀高12米高的充氣多啦A夢，以及60個不同造型的雕塑，同時公布今午12時在尖沙嘴海濱公園、尖沙嘴海防道、朗豪坊附近、銅鑼灣恆隆中心及中環街市免費派發多啦A夢氣球，為港人送上驚喜。今晚另會有全球首場多啦A夢無人機匯演在尖沙嘴對開海面上演，全程約15分鐘。市民可於星光大道暨尖沙嘴海濱觀賞。

至於7月至8月舉行的巡迴特展，主辦方表示，免費展區設於星光大道，展出全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑、34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友的1比1原大雕塑。展覽亦向香港電影致敬，設13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，與多啦A夢等動畫角色走「藍」地氈。

收費展區則設於K11 Musea 6樓，佔地過萬呎，獨家放映ARR斥資原創、日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造的原創動畫。故事以「胖虎要來香港開演唱會」為主旨，並透過新登場法寶「100%朋友召喚鈴」號召朋友，讓胖虎達成多集以來的「夢想」。展館另設沉浸式體驗空間及互動裝置，展出多幅官方授權原畫復刻作品及17組首次展示的雕塑。

有興趣參觀收費展區門票人士，可於今日上午11時於網上訂票平台Klook預約入場日子及時間。一般票價為每張150元，4到11歲為120元，3歲或以下免費入場。門票另設限量3000套特典套裝，包含一張門票、一套9枚多啦A夢徽章及隨意門立牌，開售10分鐘內全部售罄。

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