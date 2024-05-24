27歲男確診猴痘 曾到訪尖沙嘴同志桑拿「Cloakroom Sauna」 (20:34)

初步調查顯示，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑受感染者應立即求醫並接受治療，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心稱早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心呼籲曾於過去三周內到訪上述消遣場所的人，以及懷疑曾與確診病人有高風險接觸的人，盡快致電猴痘電話熱線。

中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。