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廉署國際會議閉幕 胡英明發表《香港宣言》 (19:39)

廉政公署及國際反貪局聯合會合辦，第八屆國際會議今日（24日）閉幕，身兼聯合會主席的廉政專員胡英明在閉幕禮上，發表《加強國際合作預防和打擊貪腐香港宣言》(下稱《香港宣言》)，指本港的反貪歷程令他們「堅守反貪使命的信心及信念」，又稱「團結一致令我們變得更好更強大」，會致力實現廉潔世界的共同願景。

廉政公署指有約200名本地、內地及海外大學及中學生參與今早的全體會議，亦有多名年輕講者在會上分享青年如何為全球誠信文化注入動力，與擔當誠信領袖與廉潔保衛者。

胡英明在閉幕禮以聯合會主席身分發表《香港宣言》，呼籲國際反貪機構維護《聯合國反腐敗公約》訂定的原則，《香港宣言》亦歡迎多項國際倡議，包括聯合國毒品和犯罪問題辦公室提出的「全球反腐敗教育和青年賦權資源」倡議（GRACE倡議）。

胡致辭時指，《香港宣言》彰顯聯合會會員共同打擊貪污的決心，呼籲國際反貪機構藉《聯合國反腐敗公約》加強合作打擊及防止貪污，又強調應善用數碼及財務鑑證等先進科技，來打擊日趨複雜的貪污罪行。

今早的全體會議以「凝聚青年力量　創建廉潔世代」為題，首邀多位來自世界各地的年輕講者，當中有GRACE倡議YouthLED誠信諮詢委員會成員、曾參與制定《青年反貪政策指南》的成員等，廉署「菁英誠信領袖」亦首次獲邀參與會議及討論環節。

會議結束後，與會者將參加香港國際廉政學院與聯合會合辦的反貪培訓課程，內容包括執法、倡廉教育及防貪機制的培訓工作坊，亦讓他們參觀展覽廳、廉政學院、列隊認人室、錄影會面室、模擬法庭和扣留中心等的廉署大樓設施。

另外，胡英明及副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春，將於5月26至28日率團到長沙進行考察，逾50名與會者隨團參與。

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