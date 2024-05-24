本港百日咳個案增　今年首5個月個案超過去年總和 (19:00)

信件顯示，衛生防護中心今年截至昨日共錄28宗百日咳個案，當中68%（19宗）涉嬰幼兒或兒童，其中3宗未滿6個月、即未完成接種3劑百日咳疫苗；至於其餘16宗兒童個案，15宗已完成接種疫苗，其餘一宗沒有明確接種史。成人個案方面，信件提及，9宗個案年齡介乎24至71歲，其中3人報稱已完成接種疫苗、5人沒有明確接種史、1人無接種。

至於感染來源，衛生防護中心在信中指本港今年6宗個案為內地或海外輸入，其餘均為本地感染。

信件提及，百日咳在全球每3至5年爆發一次，最近歐洲、內地和菲律賓等地均復發，其中今年首季在歐洲錄得逾3.2萬宗個案，內地同期則錄5.9萬宗個案和13宗死亡個案，更超疫情前水平。

信件指，接種疫苗可減低嬰幼兒和兒童感染百日咳的重症風險，建議孕婦、適齡嬰兒和兒童接種疫苗，而未完成接種疫苗的孕婦和幼兒，就不宜到訪百日咳爆發地區。信件呼籲醫生業界保持警覺，若發現病人出現劇烈咳嗽、喘鳴或咳嗽後嘔吐並持續至少2星期而無其他原因，應安排百日咳檢測。