明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

本港百日咳個案增　今年首5個月個案超過去年總和 (19:00)

全球各類呼吸道病毒和細菌在新冠疫情後再度活躍。衛生防護中心今日（24日）去信全港私家醫生，提醒近日全球百日咳個案增加，而本港今年截至昨日共錄28宗個案。防護中心資料顯示，本港去年共錄15宗百日咳個案，即今年首約5個月個案已超去年總和。

信件顯示，衛生防護中心今年截至昨日共錄28宗百日咳個案，當中68%（19宗）涉嬰幼兒或兒童，其中3宗未滿6個月、即未完成接種3劑百日咳疫苗；至於其餘16宗兒童個案，15宗已完成接種疫苗，其餘一宗沒有明確接種史。成人個案方面，信件提及，9宗個案年齡介乎24至71歲，其中3人報稱已完成接種疫苗、5人沒有明確接種史、1人無接種。

至於感染來源，衛生防護中心在信中指本港今年6宗個案為內地或海外輸入，其餘均為本地感染。

信件提及，百日咳在全球每3至5年爆發一次，最近歐洲、內地和菲律賓等地均復發，其中今年首季在歐洲錄得逾3.2萬宗個案，內地同期則錄5.9萬宗個案和13宗死亡個案，更超疫情前水平。

信件指，接種疫苗可減低嬰幼兒和兒童感染百日咳的重症風險，建議孕婦、適齡嬰兒和兒童接種疫苗，而未完成接種疫苗的孕婦和幼兒，就不宜到訪百日咳爆發地區。信件呼籲醫生業界保持警覺，若發現病人出現劇烈咳嗽、喘鳴或咳嗽後嘔吐並持續至少2星期而無其他原因，應安排百日咳檢測。

相關字詞﹕編輯推介 百日咳 衛生防護中心

上 / 下一篇新聞