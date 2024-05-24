兩男涉理大「圍魏救趙」案暴動罪成 (18:56)

被告潘曉東（27歲）及PUN DHAN BAHADUR（39歲）否認暴動罪受審，今被裁定暴動罪成；同案6名認罪被告早前分別被判囚41至45個月。

謝沈法官引述被告潘曉東證供指，潘案發時任職室內設計助理，當日原到大角咀五金舖購買不銹鋼板，被捕時在背囊搜出的口罩及手套，是因工作需要而帶備；惟潘後承認該不誘鋼板直接送往公司，根本不需帶備手套。法官提及，潘在明知附近有示威活動，仍堅持走向煙火源頭方向、到佐敦的姑母家留宿，更未曾致電姑母了解情况。

至於尼泊爾籍被告PUN DHAN BAHADUR，法官指他2008年來港定居，案發時居於佐敦，經朋友介紹任職地盤工人。法官指，被告雖聲稱不諳中英文，卻能迅速地在地圖上找到行經地點；而根據供稱的路線翻查閉路電視片段後，亦完全找不到他的身影。法官強調，即使是當區居民也可以參與暴動，終裁定兩名被告非誠實可靠的證人，拒納二人證供。