涉盜用他人資料取消登記器官捐贈　男設計師囚4個月 (18:55)

被告霍英圻（現48歲）於去年5月23日利用不同名字和身分證號碼嘗試取消登記，被裁定罪成。

辯方今求情稱，被告於1997年完成理大電機高級文憑，曾在銀行負責系統工作，他樂於助人及一直奉公守法，需要照顧年長親人。辯方力陳，被告當時在網上言論和好奇驅使下測試系統，並非針對政府，事件沒導致系統資料損失，他對受影響人士及牽連到胞弟被捕致歉。雖然被告不認罪，但他在審訊承認大量事實，還押亦已是重大教訓。

裁判官引述背景報告及求情，稱被告感染新冠肺炎後情緒低落，他失眠和想求證之下觸犯法例，非早有預謀，他已有悔意，望法庭判處非監禁式刑罰。

不過，裁判官指出，損壞器官捐贈登記名冊是損害公眾利益，被告曾從事多份工作、具人生閱歷，理應知悉。對於被告因好奇而使用別人資料取消登記，裁判官表示難以理解，又指此舉影響香港最有需要器官移植的病人，故不容許任意損毀系統。裁判官認為本案嚴重，被告以不同人士資料重覆犯案，即使初犯亦適宜判監，求情陳辭不構成減刑因素，就各罪判監4個月，同期執行。