消防隊目三度虛報個案　罪成候判 (18:43)

被告劉浩殷（現46歲）現已停職。裁判官屈麗雯於裁決指，消防處2023年5月17日接獲3次報案，報案人分別指稱在東區醫院附近聽到火警警報、有人困於筲箕灣一幢住宅大樓內升降機，及有人在筲箕灣一商場的高處危坐，惟消防員到場後發現均是虛報。

屈官續指，報案人使用的電話號碼登記人正是被告，加上報案人是致電消防處一個內部且非公開的電話號碼，除了消防員以外，一般市民難以接觸該電話號碼，故裁定被告是報案人。辯方雖指被告是錯誤相信發生火警，屬善意虛報，惟屈官拒納辯方說法，指被告報案後拒絕留下聯絡方法，與善意幫助的想法相違，而且出勤消防員確認3次事件均是虛報，亦沒有任何跡象顯示個案可能發生，故裁定被告是明知而虛報火警，其3項虛報火警罪成；由於控方未能證明如何浪費警力故裁定浪費警力罪脫。

屈官在定罪後指，被告身為消防員本應以身作則，不應虛報火警，以免影響真正有需要的市民。惟被告作為不但有損消防員聲譽，更打擊處方一直教育公眾切勿虛報火警的努力，被告因本案丟失工作亦屬咎由自取。屈官明言本案需要判處阻嚇式刑罰，下令被告退押候懲。