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《明報》65周年｜世華集團主席張聰：《明報》將堅守傳媒崗位　保持客觀持平 (19:53)

《明報》今日（24日）舉行創刊65周年慶祝酒會。世界華文媒體集團主席兼非執行董事張聰致辭時說，《明報》將一如既往，就資訊新聞提供、輿論建言分享，盡傳媒職責；而在網絡社群媒體、虛假信息、西方主流媒體依然充滿傲慢與偏見的當下，《明報》將秉承精確、真實、理性及獨立的精神，堅守傳媒崗位，與香港廣大讀者一起見證國家崛起及民族復興。

張聰強調，《明報》一直以不偏不倚、「意見大可自由，事實不容歪曲」、「是其是，非其非」方針，報道時局世情，並提供事實信息及真誠意見，公信力是《明報》的重要資產，相信現今「明報人」會以獨立、客觀、公平及持平的原則，確保公信力於不墜，爭取讀者持續信任。

她又表示，香港數年前經歷動盪，以及發展停滯不前，加上新冠疫情令經濟雪上加霜，但隨着疫情離去，中央及特區政府採取有力的措施，推動香港步入正軌。她說《明報》把握發展機遇，於廣州設置記者站，採訪及報道大灣區事務及動態，近期編輯部亦推出「香港怎麼辦」專題，採訪香港各界有識之士，為香港「把脈」及探討前路，均是《明報》一貫奉行積極參與、推動進步的體現。

張聰說，現今面對前所未有的大變革，中國軟硬實力的崛起正改變世界政治及經濟版圖，《明報》作為大時代、新歷史的見證人，「殷殷期盼與香港讀者共迎中華文明盛世的到來」。

特首李家超今日出席酒會主禮，其他嘉賓包括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東等。

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