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黎智英案｜續播訪問片段　黎曾稱《蘋果》在恐懼中營運 (17:27)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（24日）第83日審訊，控方繼續播放黎智英節目片段，黎在2020年11月播放的節目中談及港台時任編導蔡玉玲因車牌查冊而被捕一事，指越做重要的事，逮捕的力度更大，目的是威嚇市民；他又指《蘋果》在恐懼中營運，員工冒著被捕風險，警方之所以未對《蘋果》採取行動是要展示言論自由仍在，待有機會再取締《蘋果》。

庭上播放2020年10月15日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日的嘉賓為美國前副國防部長Paul Wolfowitz，黎期間提到「12港人」拘留一事，指港人應支持此12名港人，做任何可以做的事引起國際的關注，向共產黨施壓促釋放他們或轉交香港面對司法程序，黎並向外國政要和市民喊話請求他們幫忙。「從犯證人」李宇軒早前在辯方盤問下確認2020年8月因偷越邊境被內地公安拘捕。

10月22日節目則邀請了《華爾街日報》論壇版作家Jillian Melchior，黎提到美國即將舉行的總統大選，重申不相信拜登，認為他過於理想化，被問到大選前香港政府會否打擊示威活動和《蘋果日報》，黎稱不會，因為香港已沒有示威，市民懼怕《國安法》；至於《蘋果》，黎指若然拜登當選便可能會發生，但若特朗普當選，港府可能會較謹慎應對。

同月29日的節目中有觀眾問黎如何看待特朗普將不利自己的消息標籤為「假新聞」，黎指無可否認假新聞存在，而特朗普有時「講嘢快過頭、唔啱、唔準確」，但指很多主流媒體沒有報道拜登父子的醜聞，十分不公正，比假新聞嚴重。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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