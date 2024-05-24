《明報》65周年｜李家超出席慶祝酒會　籲傳媒以事實為依歸　向誤導及「唱衰」說不 (19:36)

李家超又說，《明報》立足香港逾一甲子，代表的不只是一個企業品牌故事，更是承載香港65年來所經歷的變局，見證及參與香港的歷史。他表示，面對世界百年未有的大變局及香港社會經濟發展的轉型期，傳媒要不斷靈活應變、精益求精，積極開闢發展新領域，並在變局中把握機遇，主動進取及激發創新活力，要做到求變、不怕變、不妄自菲薄，發揚自強不息、善拼敢赢的優良傳統。

李家超提到，同一場景拍攝時的角度不一樣，或將數個片段堆砌起來，就可編造一個與真相不符的故事，當別有用心者只從截圖就言之鑿鑿時，就要有所警惕。

李家超亦表示，在中華民族復興、香港實現由治及興的新征程上，傳媒不單是記錄者、見證者，更應該擔任參與者、推動者，以準確全面的資訊、不偏不倚的報道等，為社會營造積極進取的氛圍。他引述國家主席習近平於2022年七一重要講話提到的「四點希望」，其中提及希望全體香港同胞，大力弘揚以愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。李家超指，傳媒可在當中起關鍵作用，期望專業傳媒機構貢獻。

出席酒會嘉賓包括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東等。