《明報》65周年｜李家超出席慶祝酒會　籲傳媒以事實為依歸　向誤導及「唱衰」說不 (19:36)

《明報》今日（24日）舉行創刊65周年慶祝酒會。出席酒會的特首李家超致辭時表示，傳媒影響力大，故恪守行業專業特別重要，稱傳媒要以事實為依歸、不偏不倚，幫助市民明辨真偽，亦必須「向以偏概全說不、向誤導說不、向唱衰說不」。他又說，有信心專業傳媒機構會透過筆鋒讓市民了解更多有關國家及香港的良好發展，鼓舞社會奮發向上，大力弘揚齊心建港、愛家、愛港、愛國情懷，並為香港帶來正面的社會氛圍。
李家超又說，《明報》立足香港逾一甲子，代表的不只是一個企業品牌故事，更是承載香港65年來所經歷的變局，見證及參與香港的歷史。他表示，面對世界百年未有的大變局及香港社會經濟發展的轉型期，傳媒要不斷靈活應變、精益求精，積極開闢發展新領域，並在變局中把握機遇，主動進取及激發創新活力，要做到求變、不怕變、不妄自菲薄，發揚自強不息、善拼敢赢的優良傳統。
李家超提到，同一場景拍攝時的角度不一樣，或將數個片段堆砌起來，就可編造一個與真相不符的故事，當別有用心者只從截圖就言之鑿鑿時，就要有所警惕。
李家超亦表示，在中華民族復興、香港實現由治及興的新征程上，傳媒不單是記錄者、見證者，更應該擔任參與者、推動者，以準確全面的資訊、不偏不倚的報道等，為社會營造積極進取的氛圍。他引述國家主席習近平於2022年七一重要講話提到的「四點希望」，其中提及希望全體香港同胞，大力弘揚以愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。李家超指，傳媒可在當中起關鍵作用，期望專業傳媒機構貢獻。
出席酒會嘉賓包括中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東等。