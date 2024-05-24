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經貿辦職員情報案十月再提訊　明年二月開審 (17:45)

英國控告香港駐倫敦經貿辦職員等3男涉協助香港情報組織，案件本港時間今日（24日）下午在倫敦法院再提堂。案件將於今年10月25日再提訊，並安排於明年二月審訊。由於案中被告之一Matthew Trickett已經身亡，控方終止對Matthew Trickett的起訴，餘下兩名被告續准按原有條件保釋。外交部發言人汪文斌批評，英國以國安為由羅織罪名，任意拘捕在英中國公民，干擾駐倫敦經貿辦的正常運作，強烈不滿和堅決反對英方的虛假指控和惡劣行徑，斥英國「以國安為名行政治操弄之實」，強烈敦促英方立即糾正錯誤做法。

案件在當地時間周五早上10時15分，於倫敦中央刑事法院再提訊。被告之一的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，在代表律師陪同下於早上9時許步入法院。身穿西裝、戴上口罩的袁未回應在場記者的提問。另一被告衞志良亦於開庭前在代表律師陪同下到達。衞身穿西裝，無佩戴口罩，同樣無回應在場記者提問。香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱玲及助理署長胡文匡亦有到庭旁聽，但未能透過正門進入，只能透過公眾席排隊進入法庭。現場所見，庭外保安未見加強，入庭人士需核實身分，大批人到公眾席旁聽。

被告代表律師於庭上提出，保釋條件包括限制使用電子設備等，會影響被告工作，但最終法官頒出的保釋條件不變。袁及衞需於10月25日到中央刑事法院再訊。明年2月10日開審。同案另一被告MatthewTrickett已經身亡，檢控官亦在庭上提出終止起訴。聆訊為時約半小時，衞在散庭後不久先離開，不回應記者問題。袁在散庭後一小時仍未步出法庭。

外交部斥任意拘捕

外交部發言人汪文斌回應案件時批評，英國肆意對中國污名化，又任意拘捕在英中國公民，干擾駐倫敦經貿辦的正常運作，中方強烈不滿和堅決反對英方的虛假指控和惡劣行徑，批評英方褻瀆法治精神，「以國安為名行政治操弄之實」。

汪文斌又斥英方嚴重侵犯在英中國公民的合法權益、損害中英關係及英國自身國際形象，強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益及經貿辦正常履職，指中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。

相關字詞﹕編輯推介 經貿辦 袁松彪

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