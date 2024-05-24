牙管會否認課程評審溝通不足　指與學生溝通屬學院責任 (14:36)

牙管會主席李健民繼兩周前公聽會後再度出席會議，醫務衛生局則由副秘書長麥子濘代表，正副局長盧寵茂和李夏茵無出席。

林振昇關注，學院為何過去一直未有跟進評審建議，政府監管有否出現問題，令學生受影響。他質疑政府披露評審結果後，即使明年畢業生最終毋須實習，已貶損社會對他們能力的認可，「放他們出去都不生」，令學生尷尬和蒙受壓力，強調「搞到今時今日這樣的田地，我們只是想政府想方法減少學生影響」。

陳家珮認為，各持分者均認同修例原則，唯一問題出於溝通，質疑牙管會與學院過去10多年未有深入處理課程漏洞，而牙管會於2022年才去信通知政府，「蹉跎10幾年才去寫這封信」，更是直至今年修例，學生才知悉評審結果。

李健民回應稱，牙管會評審的對應機構為港大及牙醫學院，沒有和個別學生接觸，而在政府近日披露評審結果後，「迫切性去到最急」，認為學院須加強與學生溝通，強調學生知情同意權的責任在於學院。他稱該會以去信港大安排與學生見面，正在安排中。

李健民：2019年已向港大提出臨牀經驗要求

至於為何過去10年未有進一步跟進課程漏洞，李健民說於2017年評審後，一直有與學院管理層直接溝通，強調該會已盡最大力量、最頻密接觸，學院作為回應報告的一方，「為何講極都無反應，我相信要他（學院）答的」。他稱該次評審於2019年8月向學院發出報告，以附表形式列明建議的臨牀經驗要求分兩部分，包括18至19個基礎醫療步驟及病人種類數目，而明年畢業班是於2019年9月開學，故當時學院已知悉報告建議，學院應向學生交代。

李健民稱，報告建議並非牙管會單向設計所得，有參考不同文獻和各地大學經驗，及與學院副院長等開會共同設計，雙方認為要求實際、可行和符合學院負荷，強調有關建議並不突然。

港大一眾牙科生昨反駁近日「有『消息人士』聲稱有個別學生『牙都未剝過』便畢業」，稱剝牙在去年前已是畢業條件，又稱去年畢業生已全數符合畢業要求。李健民於會後稱，去年畢業生完全符合牙管會評審要求的說法不完全準確，惟「牙都未剝過」的指控，則如學生所說並非事實。

會議花近兩小時討論牙管會評審內容，其後繼續逐條審議程序，至上午約11時45分完成審議。政府將提交修正案，下次會議日子待定。至於會否邀請港大牙醫學院出席會議，委員會主席張宇人有保留，稱學院一直無派代表參與討論，「包括我們的deputation（公聽會），他（學院）可以出現的，他都無出現。」