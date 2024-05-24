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垃圾徵費｜政府「先行先試」報告暫未談下一步　稱「不少居民認為擾民」 (13:13)

環境及生態局向立法會提交垃圾徵費「先行先試」計劃報告。當局指不少參與計劃的居民批評垃圾徵費擾民及收費太貴，其中三無大廈「先行先試」期間的指定袋平均使用率僅約兩成。政府並無於報告中交代垃圾徵費的下一步方向，只請求議員提供意見。

政府指，「先行先試」計劃整體大致按計劃進行，14個試點當中，基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等「一般都全部合規」，商場指定袋使用率大約七成。住戶的指定袋使用率則較參差，公營房屋及私人住宅的使用率平均約兩成至五成多不等，三無大廈的指定袋平均使用率只有約兩成。

當局又綜合問卷調查及觀察結果，指不少居民反映「認為垃圾收費擾民」，以及收費太貴，擔心法例生效後會增加四處亂抛垃圾的情況，亦憂在缺乏物業管理的三無大廈附近和舊區會產生市容衛生問題。當局又引述前線清潔工的調查結果，指大部分均因要另行處理無以指定袋包妥的違規垃圾，令工作量大增及非常辛勞，同時擔心會與居民產生糾紛甚至誤墮法網，有個別工人稱會因此轉職。食肆、商戶和院舍管理層則普遍擔心垃圾收費會對經營成本構成壓力，亦建議改善大型指定袋的設計。

報告又指不少試點的住戶、院舍負責人、商場商戶均稱處所不會接收大型垃圾，而且使用指定標籤的住宅樓宇或私人屋苑也有爭議，例如清潔工難以逐一檢查每件大型垃圾是否貼上標籤、物管公司在住戶使用指定標籤後仍額外收費，以及不同類型的大型垃圾綑綁一起時，可否只用一個指定標籤等。當局引述市民稱。難以掌握垃圾收費實施後棄置大型垃圾的方法，認為措施擾民。

至於處理廚餘方面，當局指不少居民普遍認為需要便民回收網絡讓市民回收廚餘，從而減少棄置垃圾的費用，而且有不少市民不理解按袋收費對減廢的效用，認為要每家每戶預購指定袋，會導致使用更多膠袋，與減少塑膠的環保政策背道而馳。

民建聯今日（24日）則建議政府暫緩於8月1日推行垃圾徵費，但未有提出建議推行時間，稱當局應先保留空間，加大力度做好回收配套及基建，待市民接受程度及參與度提高，再檢視是否需要使用徵費的手段。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費 環境及生態局

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