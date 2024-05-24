休班警涉非禮7歲女童　辯方結案稱只屬「離譜嘅誤會」 (12:56)

休班男警涉在葵涌某單位非禮7歲女童的胸部及下體案，今（24日）在粉嶺裁判法院續審。辯方結案陳辭指，X的指控誇張，但未見其情緒受侵犯行為影響，認為事情是個「離譜嘅誤會」；裁判官水佳麗關注X作出指控的動機，辯方則指X對被告印象不良，加上被告當日轉身嚇到X，並多次按門鈴尋找X，X感煩燥下又受其母情緒影響，故事一再誇大。控方無作陳詞，案件將於6月20日裁決。
被告梁桂鋒（35歲）否認一控猥褻侵犯罪。辯方代表大律師曾敏怡結案陳辭指，女童X在盤問下承認，她跟隨檢查煤氣的被告到廚房，可見被告並無對X作出任何引誘，X亦同意及後被突然轉身的被告「嚇死」，再直至被告離開廚房前她都「懵咗」。辯方指出，若X當時真的「懵咗」，就不會能夠供述一連串的事情。
另外，辯方認為X的指控誇張，一般而言小朋友會感到驚恐或擔心，但X在錄影會面時表現仍然活潑調皮。水官提出X確實「坐唔定」，但辯方未曾詢問X日常的情况，未能分辨她是活潑或是在講大話嬉戲，辯方的陳述缺乏基礎。辯方同意，但指正正因沒有證據，即代表兩者皆有可能發生。
辯方續指，X母供指被告曾捉住X的手、把糖遞給X，但X的證供及閉路電視片段皆未見此情況，事件有着被誇大的可能性。案發當時門是打開的，而X母亦將要回來，被告需冒險犯案，事情不合常理。
辯方強調，本案是單對單的案件，X的年齡尚幼，不會知道指控的嚴重性及影響力，說話時亦不會像大人般認真；而被告背景良好，盤問下未受影響，其說法可能屬實，望法庭判被告無罪。