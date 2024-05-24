明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

休班警涉非禮7歲女童　辯方結案稱只屬「離譜嘅誤會」 (12:56)

休班男警涉在葵涌某單位非禮7歲女童的胸部及下體案，今（24日）在粉嶺裁判法院續審。辯方結案陳辭指，X的指控誇張，但未見其情緒受侵犯行為影響，認為事情是個「離譜嘅誤會」；裁判官水佳麗關注X作出指控的動機，辯方則指X對被告印象不良，加上被告當日轉身嚇到X，並多次按門鈴尋找X，X感煩燥下又受其母情緒影響，故事一再誇大。控方無作陳詞，案件將於6月20日裁決。

被告梁桂鋒（35歲）否認一控猥褻侵犯罪。辯方代表大律師曾敏怡結案陳辭指，女童X在盤問下承認，她跟隨檢查煤氣的被告到廚房，可見被告並無對X作出任何引誘，X亦同意及後被突然轉身的被告「嚇死」，再直至被告離開廚房前她都「懵咗」。辯方指出，若X當時真的「懵咗」，就不會能夠供述一連串的事情。

另外，辯方認為X的指控誇張，一般而言小朋友會感到驚恐或擔心，但X在錄影會面時表現仍然活潑調皮。水官提出X確實「坐唔定」，但辯方未曾詢問X日常的情况，未能分辨她是活潑或是在講大話嬉戲，辯方的陳述缺乏基礎。辯方同意，但指正正因沒有證據，即代表兩者皆有可能發生。

辯方續指，X母供指被告曾捉住X的手、把糖遞給X，但X的證供及閉路電視片段皆未見此情況，事件有着被誇大的可能性。案發當時門是打開的，而X母亦將要回來，被告需冒險犯案，事情不合常理。

辯方強調，本案是單對單的案件，X的年齡尚幼，不會知道指控的嚴重性及影響力，說話時亦不會像大人般認真；而被告背景良好，盤問下未受影響，其說法可能屬實，望法庭判被告無罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞