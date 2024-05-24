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民建聯倡暫緩垃圾徵費　稱不應視徵費為必然手段 (12:50)

立法會將於下周一舉行聯席會議，討論垃圾徵費的未來路向。民建聯今（24日）建議政府暫緩於8月1日推行垃圾徵費，但未有提出建議推行時間，稱當局應先保留空間，加大力度做好回收配套及基建，待市民接受程度及參與度提高，再檢視是否需要使用徵費的手段。身兼立法會議員的副主席陳恒鑌強調，徵費是推動減廢的其中一個手段，政府不應視作唯一或必然的手段，應務實推動減廢。民建聯亦就推動環保減廢提出11項建議，包括就環保發展制訂發展藍圖、發布更清晰的垃圾分類及回收指引等。

民建聯於今年4月5日至11日，及5月6日至10日進行兩輪電話問卷調查，分別獲810個及750個回應，結果共約65%受訪市民不支持垃圾徵費、八成認為應再押後或不應實施措施，最多受訪市民覺得現時缺乏回收設施，約23%至25%認為徵費會加重經濟負擔。

陳恒鑌認為，垃圾徵費執行上的困難，難以在短期內處理，故對於8月1日正式實施垃圾徵費有極大保留，稱現時並非合適時機，「夾硬徵費都好，係咪真係可以達到減廢嘅目標?」他說，若政府決定暫緩，不會要求設定正式推行垃圾徵費的日期，但就認為當局應深入研究如何優化環保措施，要避免跌入收費才等於環保的「誤區」，並承諾加大推動減廢回收的力度。

被問到法例已在立法會通過，若最後政府決定不推行垃圾徵費會否形同推翻政策？陳恒鑌認為並非「完全唔要咗佢（法例）」，而是政府按實際情况務實處理。他又說，垃圾徵費措施需要市民支持及配合，若政府再押後推行垃圾徵費，是願意聽取民意的表現。

民建聯提出的11項推動環保減廢建議，包括放寬就私人屋苑申請廚餘機相關資助的要求、增加綠在區區回收點、推動綠在區區公私營合作、研究推出產品的環保回收標籤制度、發展更多新型轉廢為能設施、與大灣區城市合作建立綠色生態圈等。

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