警打擊黑社會非法收債拘5人 (12:40)

東區警區反三合會行動組督察吳敏芳表示，去年11月30日至今今年5月13日期間，北角一間商舖因金錢糾紛，4度被淋紅油，另於1月26日至2月8日，全港多區包括北角、堅尼地城、牛頭角、紅磡、馬鞍山、沙田及屯門多個住宅單位，因欠債被淋紅油。

警方調查所得，發現收債公司將欠債人的個人資料及債務詳情，交給一名負責策劃收數行動的黑社會成員，該名黑社會成員會分配人手，以及透過社交平台以「搵快錢」招攬無業或年青人，到指定地點淋紅油或作其他非法行為。

警方發現相關案件有關連及組織性，東區警區反黑組將案合併調查，鎖定一個由黑社會操控收債集團，於周三（22日）及周四（23日）拘捕4男1女，年齡介乎20至48歲，被捕5人報稱侍應或無業，涉嫌干犯14宗刑事毁壞案件。行動中，其中一名被捕人另因沒有持有有效駕駛執照而駕駛、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。

吳指，今次破案關鍵在於翻查及分析現場一帶的閉路電視片段，警方鼓勵市民及商戶安裝閉路電視，除可發揮阻嚇作用，亦可於罪案發生時提供更多線索，協助警方盡快偵破罪案。