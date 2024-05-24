「跨境追債」引發經貿辦情報案　涉事公司要求移英女子還款獲批禁制令 (12:01)

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，牽連香港民事訴訟。案件原告為香港永鑫投資有限公司及Twt Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪（Kwong Man Ki Monica）、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。

原告公司今由律師梁祖澤代表；所有被告缺席聆訊，亦沒有法律代表到庭。法官黄國瑛表示，收到原告一方的文件，批准臨時禁制令繼續有效。法官提到，原告承諾以「替代送達」（substituted service）方式向被告派發禁令文件，希望原告履行承諾。

入稟狀指，鄺文琪及次被告2022年7月至2023年11月，從原告銀行帳戶盜去逾1.36億港元。另於2022年11月至2023年10月，鄺、第三被告及第四被告從原告帳戶盜去800萬港元。鄺亦盜取原告逾2071萬港元的資產，原告要求賠償。入稟狀的追討總額為1.64億港元。

根據入稟狀，原告要求法庭宣告被告持有盜取資產，並頒發禁制令，命令被告將資產或收益交回原告。被告須提供帳目，以便原告追討資產，據了解，鄺文琪曾於原告公司擔任會計工作，她涉盜取款項後，將少部分款項轉帳予其他被告。