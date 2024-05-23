輸入外勞計劃覆核許可敗訴　官稱政府無法定責任諮詢勞顧會 (22:27)

申請人李國強自行應審，答辯方分別是特首、勞工及福利局、運輸及物流局，以及發展局。

法官高浩文於判辭提到，勞顧會的委員會由6名資方代表及6名勞方代表所組成。申請人是2019年至2020年勞顧會的勞方委員。申請人指，去年6月19日共6名勞顧會的勞方委員在開會時集體離場，表達他們不滿政府對「補充勞工計劃」的做法，但政府後來沒再諮詢勞顧會。申請人亦認為當局有違國際勞工公約要求的三方商討原則。

答辯方質疑申請人在本案沒有發言權，惟法官認為申請人有多年服務勞顧會的經驗，現為港九工團聯合總會主席，加上政府計劃輸入的外勞數字並非微不足道，對本地就業市場構成一定衝擊，申請人提出的議題可能對公眾有重要性，認為他有資格提出覆核。

惟法官認為申請人的覆核欠缺理據。針對申請人提出政府沒有諮詢勞顧會，法官指出勞顧會從來不是一個法定諮詢機構，申請人錯誤認為政府在諮詢勞工議題時必須諮詢勞顧會，故駁回該理據。

針對申請人認為當局做法有違國際勞工公約，法官引述答辯方的立場，指《三方協商(國際勞工標準)公約》是推廣勞資及政府三方商討，但並非每個勞工議題都必須採用。政府過往商討重要勞工政策時，有實踐三方商討的原則，同樣政府在研究輸入外勞計劃時亦有遵從原則，諮詢著名的勞工組織及業界代表。法官最終駁回申請人的覆核許可，但不向申請人頒令訟費。