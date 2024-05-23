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25歲男涉扮內地特務及港警詐騙400萬元被捕　警追緝其他骨幹 (22:21)

警方今早（23日）拘捕一名25歲姓李男子，涉為電話詐騙集團骨幹成員，涉及至少5宗假冒官員騙案，騙款金額達400萬元。據調查，該男子涉嫌一人分飾多角，假扮內地特務警察及香港警察，並曾相約事主見面。該男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪被捕，目前被扣查，警方指正全力追緝集團主腦及其他骨幹成員。據了解，部分事主一天內已經上當受騙，部分糾纏數星期。警方相信該集團還有其他成員，也相信不只涉及5宗案件。

警方新界南總區刑事總督察庾博瀚表示，5宗案件均發生於本年4月，全部事主為本港市民，包括有學生、家庭主婦、售貨員及文員。他們接獲自稱內地公安的來電，指控他們早前涉及內地洗黑錢及其他刑事犯罪活動。騙徒聲稱案件涉及香港執法人員及銀行職員，他們以案件保密、不能影響辦案為由，警告事主不能向他人透露案件詳情，否則會被立即拘捕及凍結資產。當騙徒取得事主信任，便會相約事主見面，要求對方簽署印有中國公安、香港金管局蓋章的僞造保密協議，列明事主若泄露案件詳情便會被即時拘捕。其後，騙徒要求事主以現金或轉賬方式交付巨額保證金證明清白，收了錢便逃之夭夭，事主懷疑被騙，於是報警。

庾博瀚續指，25歲被捕人主要負責與事主接洽會面，他一人分析多角，曾穿上西裝、打上印有中國內地公安徽章領帶，假扮成內地特務警察，與事主簽署僞造保密協定。他也曾試過出示僞造香港警察委任證，向事主收取保證金。

警方今日以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名報稱無業的25歲男子並搜查其住所，檢獲上述西裝、領帶、僞造的香港警察委任證、金管局徽章、蓋章、打印機、過膠機等等，相信用來製作僞造委任證及相關文件。

防止罪案辦公室高級督察李金鵬表示，警方今年首3個月錄得474宗電話騙案，其中168宗為假冒官員騙案，損失金額達7.6億元，比去年同期上升超過3倍。至於新界南總區今年首4個月亦錄得130宗電話騙案，其中42宗為假冒官員騙案，損失金額上升超過2倍。李金鵬說騙案手法都是舊瓶新酒，用恐嚇方式，要求事主不可與他人透露詳情，呼籲市民提防騙案。

相關字詞﹕詐騙

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