馬會晤聯合國毒罪辦代表團 促進體育誠信及推廣打擊非法賭博措施 (18:45)

馬會向聯合國毒罪辦代表團介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，包括外圍賭博的投注額於2023年估計超過3,500億港元。馬會管理層並闡釋了馬會的獨特角色，如何透過綜合營運模式提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入得以透過稅款及慈善捐款回饋社會。

馬會管理層又講解馬會如何透過支持亞洲賽馬聯盟轄下打擊非法賭博及相關金融罪行理事會，從而在區內促進體育誠信及推廣各種打擊非法賭博的措施。

聯合國毒罪辦代表團此行也順道參觀跑馬地馬場，了解馬會的嚴謹營運及誠信管理措施。瓦利表示，操控體育競賽，不論是非法外圍或造假，均會對體育誠信造成沉重打擊，更會助長洗黑錢等其他犯罪活動。她很高興於參觀期間，有機會親睹馬會為保障體育運動遠離腐敗而落實的重要措施。聯合國毒罪辦一直不遺餘力打擊體育運動貪腐及金融罪行，致力與馬會攜手確保體育運動維持公正與誠信。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，馬會對聯合國毒罪辦的支持深感鼓舞，馬會與聯合國毒罪辦的合作顯現了馬會不僅矢志確保賽馬運動的誠信，更涵蓋所有體育運動。今次訪問不但加深馬會與聯合國毒罪辦的聯繫，更鞏固雙方透過國際協作共同打擊腐化與非法賭博、促進體育誠信的決心。

馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠表示，聯合國毒罪辦與馬會同心竭力支持各地政府、體育機構及其他主要持份者，打擊非法賭博及金融犯罪對全球體育誠信的威脅。馬會期待在能力提升及經驗分享等方面，為雙方聯手應對打擊面前與日俱增的威脅作更大貢獻。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉補充指，馬會獨特綜合營運模式一直為建設更美好社會作出貢獻，惠及社區，不但包括保障社會免受非法賭博的禍害，更會將收入透過稅款及慈善捐款回饋社會，造福社群。他形容這正是香港的獨特之處。