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寶血醫院與私營醫療集團合作翻新及擴建　稱不改收費方針 (18:14)

位於深水埗的非牟利私家醫院寶血醫院（明愛）將翻新及擴建，該院今日（23日）與港怡醫院同集團的Parkway Medical Services（PMS）簽訂合作備忘錄，將籌組董事會共同管理該院運作。PMS執行總裁曾慶亷稱，有與政府初步討論翻新計劃，預計首階段未必牽涉修改地契或私院牌照，故討論未觸及加強套餐收費等規管。

寶血醫院將於今年第三季成立項目規劃小組，籌備翻新及擴建工程，明年將於醫院附近租置新地方設立日間醫療中心，轉移現有部分服務，並逐步翻新現有醫院大樓。該院長遠擬在毗鄰新臨牀大樓，主要提供日間醫療服務，細節仍待討論。

明愛醫療服務部長雷操奭說，寶血醫院將維持非牟利定位，不會改變收費方針。曾慶亷稱，明年落成的日間醫療中心將擴展服務，紓緩該區公立醫院壓力，例如簡單眼科、耳鼻喉科和骨科手術等。

曾慶亷期望該院可拉近本港公私營醫療雙軌制的距離，包括透過加強基層醫療服務例如體檢等，並配合地區康健中心和慢性疾病共同治理先導計劃，給予市民可負擔的選擇，「remain（留）在寶血服務範疇」，而毋需去公營體系。但他承認不容易，「要病人用對腳選擇服務。」

有與政府初步溝通　討論未觸及加強套餐收費等規管　

政府擬於現有私家醫院擴建或重建時邀請引入「最低限度規定」，例如提供一定比例的套餐收費服務，以提升收費透明度。被問政府有否要求寶血醫院引入相關規定，雷操奭說是次翻新和擴建並無向政府申請注資，預計首階段不涉大改動，日後興建新臨牀大樓則或須經政府審批。曾慶亷稱有與政府初步溝通，待計劃詳細方案出爐，會再正式溝通，又稱若只涉簡單內部裝修，未必需要討論修改牌照要求等，「現階段未去到這個討論」。

雷操奭相信，港怡醫院有經驗推動套餐收費，與PMS合作可引入相關經驗，例如確保套餐對病人有吸引力而不會令醫院蝕本。

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