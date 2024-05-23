港大牙醫學生發聲明否認臨牀經驗不足　早已按牙管會建議訂評估標準 (17:35)

政府正修例強制明年起畢業的本地牙科生在公營體系實習，醫衛局前日出稿披露牙醫管理委員會評審認為港大牙醫學院課程有結構問題。香港大學牙醫學士課程一眾學生今日（23日）發表公開聲明，反駁近日有關港大牙科生臨牀經驗不足的報道有欠全面，或有以偏概全之嫌，無視學院一直改進課程和抹煞現屆學生努力，「更有損歷屆學院畢業生的聲譽」，對此表示遺憾。聲明提及學生對評審內容、結果和所作變動均不清楚，學院亦無向學生交代和匯報，懇請牙醫院長解釋，及請有關部門與學生加強對話。
本報正向醫務衛生局及港大牙醫學院查詢。醫衛局副局長李夏茵今日（23日）較早前曾指，增設實習是中間落墨方案，形容「過去10年（港大牙醫學士）整體課程改善是無的」，不存在押後實施實習的考慮。
聲明指，現時學院的配額制度和評估標準是按牙管會建議而訂立，牙科生於去年起必須完成基本治療項目和診治一定病人數量，方可畢業和獲發執業牌照，而根據紀錄，去年畢業的牙科生全數均符合牙管會所訂的治療項目和病人數量。聲明引述近日有意見指學生臨牀經驗嚴重不足，「甚至有『消息人士』聲稱有個別學生『牙都未剝過』便畢業」，反駁稱脫牙在去年前已經是畢業條件。
聲明稱，學院按牙管會建議於去年起新增考核範圍，包括自2025年畢業班開始，學生需遞交最少7份各長15至20頁的詳細病例報告，並需通過考核才能畢業。
對於政府設計實習內容的工作小組，聲明稱工作小組曾與學生代表舉行會議，但期間政策目的和內容曾數次更改，例如早期提及希望牙科生承擔社會服務責任，後期則強調與人手不足無關。聲明指，學生曾多次呼籲政府增加諮詢渠道，惟過去面對面諮詢機會有限，各持分者未能有效溝通，敦促政府、牙管會和港大牙醫學院教職員就制定實習細節及推行時間表，與學生全面討論，強調實習影響學生教育和職業規劃，有必要邀請學生討論確保其觀點和需求得到充分考慮和尊重。
聲明指，學生相信持續改進及提高各方溝通合作，有助提高本地牙科訓練水準和服務質素，惟學院無向學生交代和匯報評審內容等，懇請院長解釋和交代，並向公眾解釋如何滿足牙管會建議和持續保持課程質素，同時懇請有關部門與學生加強對話。