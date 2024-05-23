港大牙醫學生發聲明否認臨牀經驗不足　早已按牙管會建議訂評估標準 (17:35)

本報正向醫務衛生局及港大牙醫學院查詢。醫衛局副局長李夏茵今日（23日）較早前曾指，增設實習是中間落墨方案，形容「過去10年（港大牙醫學士）整體課程改善是無的」，不存在押後實施實習的考慮。

聲明指，現時學院的配額制度和評估標準是按牙管會建議而訂立，牙科生於去年起必須完成基本治療項目和診治一定病人數量，方可畢業和獲發執業牌照，而根據紀錄，去年畢業的牙科生全數均符合牙管會所訂的治療項目和病人數量。聲明引述近日有意見指學生臨牀經驗嚴重不足，「甚至有『消息人士』聲稱有個別學生『牙都未剝過』便畢業」，反駁稱脫牙在去年前已經是畢業條件。

聲明稱，學院按牙管會建議於去年起新增考核範圍，包括自2025年畢業班開始，學生需遞交最少7份各長15至20頁的詳細病例報告，並需通過考核才能畢業。

對於政府設計實習內容的工作小組，聲明稱工作小組曾與學生代表舉行會議，但期間政策目的和內容曾數次更改，例如早期提及希望牙科生承擔社會服務責任，後期則強調與人手不足無關。聲明指，學生曾多次呼籲政府增加諮詢渠道，惟過去面對面諮詢機會有限，各持分者未能有效溝通，敦促政府、牙管會和港大牙醫學院教職員就制定實習細節及推行時間表，與學生全面討論，強調實習影響學生教育和職業規劃，有必要邀請學生討論確保其觀點和需求得到充分考慮和尊重。

聲明指，學生相信持續改進及提高各方溝通合作，有助提高本地牙科訓練水準和服務質素，惟學院無向學生交代和匯報評審內容等，懇請院長解釋和交代，並向公眾解釋如何滿足牙管會建議和持續保持課程質素，同時懇請有關部門與學生加強對話。