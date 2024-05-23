馬會撥2.9億推照顧者支援計劃　冀年內設9間照顧者中心 (17:38)

計劃今（23日）舉行啟動禮，將為照顧者提供評估及服務建議，亦有社區資源諮詢及轉介，另設有照顧者減壓活動、技巧訓練、輔導服務及長者暫託服務。計劃以會員制運作，照顧者登記費用全免，暫託服務則每節4小時，收費30元。其中位於西灣河及葵芳的兩間照顧者中心已啟用，其餘7間分別位於上水、粉嶺、馬鞍山、大圍、青衣、深水埗及石硤尾則將於下月起陸續啟用，目標今年內全部投入服務。

計劃諮詢委員會召集人聶德權表示，未來會考慮進一步增加中心數目，希望成為平台樞紐，連結社區內其他服務提供者，如長者中心、社福機構及關愛隊等。他又說，選取照顧者中心的位置時，會考慮盡量方便照顧者及被照顧者，地點覆蓋公屋、私樓、地舖及寫字樓等，無論中產區或較多長者的地區均會提供服務。

另外，計劃推出照顧者需求評估，以電子形式進行。計劃首席研究員暨港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群說，評估設有11項指標，只要符合首3項指標，包括被照顧者攻擊性言行、傷害自己或別人念頭、與被照顧者衝突即屬於「高需求照顧」者，會獲轉介及跟進、長者暫託等服務。評估需時2分鐘就會顯示結果，鼓勵有需要的照顧者及時求助，同時協助業界及早識別高風險家庭，以適時提供介入服務。