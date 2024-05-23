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海關鰂魚涌搗破毒品儲存倉　拘30歲男子 (17:16)

海關昨午（22日）於鰂魚涌搗破一個毒品儲存倉，共檢獲8.5公斤懷疑冰毒及300克懷疑海洛英，共值520萬元。行動中，一名30歲男子被捕，他被控一項企圖販運危險藥物罪及一項販運危險藥物罪，明日（24日）在東區裁判法院提堂。

海關毒品調查科調查主任姚文灝指，海關本月18日於深圳灣管制站發現一件可疑快遞，該快遞報稱載有書本，由美國經內地寄往香港葵涌一個物流倉庫。關員透過X光檢查發現貨物異常，最終於當中6個書形木盒夾層發現5公斤懷疑冰毒。

海關其後安排監控遞送行動，昨日（22日）一名男子於港島東收取該快遞，並將快遞帶到鰂魚涌一住宅大廈內。關員見時機成熟，上前拘捕該男子，並將他帶返附近一個單位搜查。關員於單位內發現多3.5公斤懷疑冰毒及300克懷疑海洛英，以及一批毒品包裝工具。該名30歲被捕男子報稱無業，他已被控一項企圖販運危險藥物罪及一項販運危險藥物罪，案件明日提堂。

姚文灝說，涉案販毒集團利用物流倉作長時間暫存，企圖掩人耳目。他提醒物流業小心，應盡量要求客戶提供單據等資料，免被不法分子利用販毒。海關相信今次行動已經搗破一個剛成立的毒品儲存和分銷中心。據了解，涉案住宅單位約300至400呎，有人聲稱收取1至2萬元報酬犯案。

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