男子聖保祿醫院接受心臟手術後身亡　家屬質疑院方處理手法 (16:36)

事主陳先生的家屬指，事主今年4月17日早上8時半於醫院接受心臟科醫生的更換心瓣手術，同日下午1時完成並轉移至深切治療部（ICU），指醫生術後向家屬稱手術過程出現「小枝節」，包括送心瓣的步驟由術前原訂的右腳大動脈，轉為左腳大動脈，以及手術期間左腳大動脈的三條血管之中，兩條流血不止，要緊急施行導管支撐手術止血。家屬指陳姓事主翌日隨即轉到普通病房，與術前提及於深切治療部觀察兩天的說法不一致。

家屬又指，事主同日腹部右下方劇痛，先後三度向醫護人員求助，當時醫生檢查後指屬正常術後情況。至同日晚上9時許，事主女兒收到醫院電話，突指陳事主情况危急，需要為劇痛位置接受電腦斷層掃描檢查（CT Scan）。家屬質疑，即使早已同意檢查，院方直至近10時45分才開始檢查。事主完成檢查後陷入半昏迷。至當晚11時45分，血管科醫生找到出血位置，大量醫護人員為陳先生急救止血。及至4月19日凌晨，家屬稱醫生發現事主腹痛源於一個放於該處、疑似「酒塞」的醫療器械鬆脫，令事主出血。醫生同時向家屬透露，事主接受急救期間曾出現心臟停頓約3至4分鐘，但其後又指事主心臟停頓時間實為8分鐘。

及至4月19日凌晨1時，家屬指事主體內仍流血不止，答應醫生建議於出血位置再進行導管支撐手術，院方當時稱手術成功，但當日凌晨5時15分，院方指事主情况未如理想，經使用多支強心針及心外壓等方式搶救後，事主於當日清晨6時許不治，終年71歲。

家屬質疑，事主轉到普通病房時，醫護人員沒有指明事主需特別護理；而且醫院提及事主心臟停頓時間的說法前後不一，稱若早知事主曾心臟停頓8分鐘，便會考慮不作心肺復甦術，以減輕事主痛楚。家屬亦懷疑術後護理不當引致悲劇。家屬指，涉事醫生一直無交代涉及「酒塞」的程序和風險，即使其醫療團隊亦不知情。家屬指該醫生事後未有停職，對此感到震驚，指已按醫務委員會及衛生署的機制投訴，案件亦會轉交死因裁判官跟進。

事主妻子憶述，醫生完成手術後並未主動了解其夫狀况，她三度向醫生提出丈夫感到劇痛，「『無嘢呀』，佢（醫生）話⋯⋯佢話佢要5點鐘收工，5點鐘我再提佢，我話『你幫幫佢（事主）睇吓啦，佢仲係嗌緊痛，朝頭早到而家都嗌痛』，佢（醫生）都真係無呢個警覺性⋯⋯完全都無去理會，所以我覺得佢真係死得好不明不白。」

跟進個案的鄧家彪指院方在過程中疑似處理不當，質疑院方口中的手術「小枝節」出現時，有否妥善為事主檢查、為何術後短時間內將事主轉往普通病房的原因，以及遲遲未為事主安排電腦斷層掃描檢查。鄧家彪期望院方盡快完成調查，並向家屬交代，又邀請院方14日內與他及家屬共同會面。