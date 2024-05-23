明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

經民聯建議設大灣區自貿區　信不礙本港搶人才 (16:43)

經民聯今日（23日）發表「粵港澳大灣區自由貿易合作區」研究報告，建議設立大灣區自貿區，針對合資格人才實施統一的個人所得稅優惠。對於政策會否影響本港「搶人才」競爭力，經民聯立法會議員林健鋒認為，本港具備金融中心運作經驗及作為離岸人民幣中心，暫無其他內地城市有力取代，「人才呢，我們不用驚他們周圍走」，相信反能提升本港活力。

經民聯就設立大灣區自貿區提出7項政策倡議。該黨認為應統一現時前海、橫海、南沙的個人所得稅優惠，擴大現時適用的「高端人才」及「緊缺人才」範圍，在整個自貿區實施，吸引各地優才。另提倡推出「大灣區外籍人才通行證」，方便外籍人士自由來往大灣區。

被問到建議會否影響香港「搶人才」，甚至令本港人才北上發展，該黨立法會議員梁美芬認為視野不應太狹窄，希望「將個餅做大」。她說，香港仍然具有雙語、文化等優勢，舉例很多外資企業欲打入內地市場，如果大灣區能吸引外資，有信心香港能成為它們的第一站。林健鋒則指，如果各國企業以香港作為總部，人才在大灣區流動，反而能提升香港活力。

爭取恢復深圳居民「一簽多行」 建議7陸路口岸24小時通關

經民聯亦爭取盡快恢復深圳居民「一簽多行」，擴展至其他大灣區城市；建議將7個連接深圳的陸路口岸，延長至24小時通關。經民聯主席盧偉國指，短期而言羅湖作為鐵路口岸，未必能全日通關，惟長遠口岸不應只有一種交通工具提供服務，深港兩地通關也要更便利。

金融方面，經民聯提出實施大灣區金融機構牌照和資格「單一通行證」，只要取得基本標準認證許可，就毋須申領其他牌照。另建議支持本港金融機構在大灣區設立營運中心；鼓勵更多大灣區優質企業來港上市及融資；並發展綠色金融市場。經民聯亦爭取制定「最短、最少、更開放」的負面清單，放寬金融、通訊、文化娛樂等行業進入大灣區內地市場的門檻。

相關字詞﹕編輯推介 經民聯 大灣區

上 / 下一篇新聞