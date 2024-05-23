經民聯建議設大灣區自貿區　信不礙本港搶人才 (16:43)

經民聯就設立大灣區自貿區提出7項政策倡議。該黨認為應統一現時前海、橫海、南沙的個人所得稅優惠，擴大現時適用的「高端人才」及「緊缺人才」範圍，在整個自貿區實施，吸引各地優才。另提倡推出「大灣區外籍人才通行證」，方便外籍人士自由來往大灣區。

被問到建議會否影響香港「搶人才」，甚至令本港人才北上發展，該黨立法會議員梁美芬認為視野不應太狹窄，希望「將個餅做大」。她說，香港仍然具有雙語、文化等優勢，舉例很多外資企業欲打入內地市場，如果大灣區能吸引外資，有信心香港能成為它們的第一站。林健鋒則指，如果各國企業以香港作為總部，人才在大灣區流動，反而能提升香港活力。

爭取恢復深圳居民「一簽多行」 建議7陸路口岸24小時通關

經民聯亦爭取盡快恢復深圳居民「一簽多行」，擴展至其他大灣區城市；建議將7個連接深圳的陸路口岸，延長至24小時通關。經民聯主席盧偉國指，短期而言羅湖作為鐵路口岸，未必能全日通關，惟長遠口岸不應只有一種交通工具提供服務，深港兩地通關也要更便利。

金融方面，經民聯提出實施大灣區金融機構牌照和資格「單一通行證」，只要取得基本標準認證許可，就毋須申領其他牌照。另建議支持本港金融機構在大灣區設立營運中心；鼓勵更多大灣區優質企業來港上市及融資；並發展綠色金融市場。經民聯亦爭取制定「最短、最少、更開放」的負面清單，放寬金融、通訊、文化娛樂等行業進入大灣區內地市場的門檻。