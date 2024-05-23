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休班警涉狎鄰居童　辯稱入屋查刺鼻氣味不慎撞向事主 (15:16)

一名35歲男警涉於去年9月休班期間，在葵涌某單位摸鄰居7歲女兒的胸部及下體，他否認一項猥褻侵犯罪。案件今在粉嶺裁判法院續審，裁判官水佳麗裁定表證成立，被告梁桂鋒自辯稱協助開門後聞到廚房傳來刺鼻的氣味，遂內進查看。他及後擔心X獨自一人在家，便多番以糖果「氹」X，詢問她「你自己一個喺屋企驚唔驚啊」，又邀請她到自己家作客，望她能逗留至其母回家為止；惟事後遭X母女誤會，否認曾作任何非禮行為。

被告出庭自辯指，他案發時已婚、育有兩名兒子，駐守西九龍衝鋒隊支援組。被告指，在案發前一星期，他與幼子玩「騎膊馬」時，幼子意外墮地、後腦出血，送院後醫生診斷為腦震盪；他當時感到內疚難受，請假全程照顧出院後持續嘔吐的幼子。

案發當日被告亦在家照顧幼子，X在約下午3時半㩒門鐘請他幫忙開門；他開門後聞到一陣陣刺鼻的氣味，遂問X「屋企有無煲緊湯」，他擔心廚房有潛在的危險而進內查看。被告續指，他檢查煤氣爐及電磁爐未覺有異，沿着氣味的方向尋找後，發現洗衣機附近的一個紅色膠袋傳來酸及刺鼻的氣味。

被告稱，他突然聽到幼子的哭聲遂猛然轉身，「電光火石之間」其右手手踭撞到身後的X，他見X狀似要向後跌，擔心X會像其幼子一樣有嚴重的後果，便雙手用力捉緊其膊頭、詢問她有無事，其後便回家看兒子的情況。被告續指，他因擔心X一人在家而多次敲X家門，而當他把糖給X時，亦曾著X把掉到地上的糖拾起來吃，又舉起手指稱讚X是「good girl」，但強調自己並無觸碰到X的手。

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