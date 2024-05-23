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大快活斬人案後派員赴水泉澳邨了解　仍有一名員工留院治療 (14:37)

一名中年男子昨（22日）晚飯時間到沙田水泉澳廣場大快活持刀襲擊女職員，被多人制服。4人連同疑犯分別清醒送院。今早（23日）大快活如常營業，客戶服務部派員到分店了解員工情况。

大快活表示，對受傷員工及其家屬表示誠摯慰問。事件中有3名員工不適及受傷送院，其中兩名員工經治療後已出院休息，另一名員工需留院繼續接受治療。大快活稱會積極為受傷員工及其家人提供協助。亦已安排為受影響之員工提供心理輔導。集團現已全力配合警方的調查工作，由於案件已交由警方處理，不便再作評論。

昨晚其中一名協助制服疑犯的鞋店老闆呂先生表示，因見人持刀行經門口，且聽到有人大叫，遂落閘並取起「小心地滑」牌與持刀男對峙。被問及當時感受，「都冇架，食飯個陣咁多小朋友喺到，初初得兩位男士同疑犯對峙」，為避免傷及更多人，故出手相助。呂生指，與他人將疑犯「㩒落地下」約十分鐘後，一名軍裝警員及便衣警便到場將他制服，其間疑犯並沒有出聲。根據呂生提供的網上片段顯示，該名男子表現平靜，被制服後，警員安排他雙手放後、背靠牆身坐下。現場地面遺下一個「小心地滑」指示牌及少量血跡。

附近電器鋪職員蔡先生表示，當時聽到有人大叫「有人攞刀斬人」，一名大快活經理衝出，指被疑犯傷及頸部，眼見未有明顯傷痕。當時場面混亂，「啲人好驚咁周圍避」，有兩、三人衝至店內，於是他走出舖頭視察，「見到個人揸住把刀企咗喺到」，他認為疑犯行為「唔正常」，「明明正常人追你你硬係走啦，佢唔郁㗎」，而是持刀與他人對峙。他稱過往少見疑犯於商場出入，他未有受驚，「做舖頭咁多年，屋邨都好多千奇百怪既人」。

另一間藥房的職員Gordon指，當時只目擊到持刀疑犯與3至4個大快活職員對峙，「當時食客已經走晒出嚟」，該名疑犯被職員包圍，着他「放低刀」、「唔好走」，「其實佢可以走到，因為後面冇人圍佢」，惟他未有即時逃離，「之後先施施然想走」。他表示起初感到愕然，以為事件只涉普通口角，但沒有想過會有人持刀及受傷，認為社會應多加關注精神病患者。

附近就讀中二的葉同學指，當時自己遠處目睹有人持梯與持刀疑犯糾纏，自己未有受驚。葉稱商場不時有神情有異者出沒，「一星期都見到一、兩次」，包括突然大叫及指罵別人。葉與兩名同班同學提到，今日校內同學都熱議事件，認為政府未有足夠關注精神病患者，政府宜予精神病患者更多關注及包容，「唔係只困佢哋於精神病院」。

育有一對子女的居民陳小姐表示「都有少少驚」，日後出街會多留意途人的神色，昨晚亦有提醒女兒出街時要多警惕，不要只用電話而忽略身邊事物，，「因為一睇手機就好投入」。被問及政府是否對精神病患者關注不足，她認為未必與政府有關，因港人生活節奏快、壓力大，「一時間情緒控制唔到就會做啲野出嚟」。

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