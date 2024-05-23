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警油麻地破毒品儲存分銷中心　檢值60萬毒品拘一對情侶 (13:33)

警方前日在油麻地搗破獲一個毒品儲存分銷中心，檢獲一批大麻毒品，冰毒，可卡因及「毒郵票」，總值約60萬元，並拘捕一對持行街紙的孟加拉裔男女。

油尖警區特別職務隊早前接獲線報，指有販毒集團利用區內劏房單位，作為毒品儲存及分銷中心，經深入調查及情報分析後，鎖定白加士街一個劏房單位，並於前日（21日）展開拘捕行動，在單位附近截查一名可疑男子，並在其身上檢獲14包以鐵觀音茶葉包裝的可疑物品，警員經檢查發現茶葉包內共有約80克大麻花，隨即將該男子拘捕，其後將他押解到居住的劏房單位，在單位內再搜獲約1.5公斤大麻類毒品，包括160包以鐵觀音茶葉包裝的大麻花、約300支共載有60萬毫克THC或CBD大麻油、約200克大麻糖、及約40克冰毒、60克可卡因，以及「毒郵票」等，並檢獲大量毒品包裝袋及包裝工具。

警方調查期間一名女子以鎖匙嘗試進入單位，警員隨即截停搜查該名女子，並在其手袋內檢獲3包以茶葉包裝的大麻花，相信與案有關，最後以販運危險藥物罪名拘捕兩人，涉案男女分別44歲及36歲，為孟加拉裔，相信為情侶關係，二人均持行街紙，報稱無業，現正被扣查，稍後將被落案起訴販運危險藥物罪名。

油尖警區特別職務隊督察吳嘉煒表示，涉案情侶在單位內以「一條龍」方式販毒，包括購入毒品後分拆再包裝，然後分銷給其他拆家，毒品主要供應西九龍娛樂場所，警方相信行動已成功堵截一批毒品流入市場，亦已截斷販毒集團的供應鏈。今次案件發現販毒集團，將毒品混入食物及寵物糧食糧包裝袋，以逃避追查，而大麻毒品內有大部分為THC或CBD大麻油，相信易於包裝攜帶，從而大量購入轉售。亦留意到販毒集團利用持「行街紙」的外籍人士搵快錢心態，聘請他們販運毒品。

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