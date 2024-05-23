黎智英案｜控方指黎曾讚特朗普善於應對中國　籲國際社會「改變中國」 (13:21)

控方播放2020年9月17日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，在問答環節有人問黎預計20年後的中國會變成怎樣，黎指無人能預測未來，但隨著越來越多人出國旅遊，他們會更了解和擁抱西方民主價值觀，知道他們和其他地方的差異，迫使共產黨作出改變，料國家主席習近平下台的呼聲增加。黎對未來的中國的轉變感到樂觀，認為中國不會變成如北韓、俄羅斯等國家，不會倒退到毛澤東管治的時代。

同年9月24日節目探討中美關係，嘉賓為美國外交政策研究所亞洲項目副研究員Thomas Shattuck，黎指台灣經濟依賴中國，西方國家對中國實施制裁會打擊中國經濟發展，投資者重心將轉移至台灣。

談及警方研修改《警察通例》下「傳媒」的定義，只承認官方或國際認可的機構，黎形容此為「獨裁」手段、侵犯言論自由，香港已變成「警察國家（police state）」，但政府不能阻止市民拿著手機拍攝。10月1日的節目中，黎有感台灣會變成一個特別的「國家」，望台灣政府跟隨美國的取態，不要害怕得失中國。