理大研新型菇菌脂肪替代品減忌廉脂肪 (17:40)

近年未來食品陸續面世，理大未來食品研究院及食品科學與營養學系研究團隊透過提取天然菇菌中的「AkkMore™」功能性成分，研發新型菇菌脂肪替代品，降低甜品中忌廉的使用量，減低其脂肪及卡路里含量，長遠有助人類體重管理及增強腸道健康。團隊表示，任何人士均適合食用，且不會改變食品原本的風味和口感。
研究團隊早前進行三期動物測試，發現服用「AkkMore™」配方的實驗組小鼠，其腸道微生態較對照組小鼠健康，當中阿卡曼氏菌 （Akkermansia）含量較多、厚壁菌門 / 擬桿菌門 （Firmicutes / Bacteroidetes）比率較低、脂肪組織較輕，及神經炎症程度較低，反映配方有助體重管理、增強腸道健康，並能改善代謝及免疫失調和紓緩焦慮情況。
另外，團隊利用「AkkMore™」配方添加食品增稠、乳化及穩定的特性，研發含「AkkMore™」配方的糊狀「忌廉伴侶」，配搭傳統忌廉，降低甜品中忌廉的使用量，減低甜品中脂肪及卡路里含量，同時延長保質期。理大未來食品研究院核心成員、食品科學與營養學系助理教授（研究）常金輝舉例指，酒店同款北海道牛奶軟雪糕脂肪含量約15%，惟使用菇菌脂肪替代品後可降至約2.7%，總體脂肪含量降逾8成。保質期方面，她指倘放冰箱急凍，存放半年亦可。
至於食物安全，常金輝稱團隊使用普遍食用的菇菌類，並以溫和方式提取，過程中沒有產生任何化學變化，而且作為食物添加劑實質攝取份量少，均在安全範圍內，看不到有人會連如此少份量也不適合食用。
常金輝又說，菇菌脂肪替代品成本與植物性淡忌廉相約，目前團隊與理大教學及研究酒店唯港薈的GREEN合作，於6月3日起推出以「AkkMore™」配方製的下午茶，批發定價為每公升20至30元。