理大研新型菇菌脂肪替代品減忌廉脂肪 (17:40)

研究團隊早前進行三期動物測試，發現服用「AkkMore™」配方的實驗組小鼠，其腸道微生態較對照組小鼠健康，當中阿卡曼氏菌 （Akkermansia）含量較多、厚壁菌門 / 擬桿菌門 （Firmicutes / Bacteroidetes）比率較低、脂肪組織較輕，及神經炎症程度較低，反映配方有助體重管理、增強腸道健康，並能改善代謝及免疫失調和紓緩焦慮情況。

另外，團隊利用「AkkMore™」配方添加食品增稠、乳化及穩定的特性，研發含「AkkMore™」配方的糊狀「忌廉伴侶」，配搭傳統忌廉，降低甜品中忌廉的使用量，減低甜品中脂肪及卡路里含量，同時延長保質期。理大未來食品研究院核心成員、食品科學與營養學系助理教授（研究）常金輝舉例指，酒店同款北海道牛奶軟雪糕脂肪含量約15%，惟使用菇菌脂肪替代品後可降至約2.7%，總體脂肪含量降逾8成。保質期方面，她指倘放冰箱急凍，存放半年亦可。

至於食物安全，常金輝稱團隊使用普遍食用的菇菌類，並以溫和方式提取，過程中沒有產生任何化學變化，而且作為食物添加劑實質攝取份量少，均在安全範圍內，看不到有人會連如此少份量也不適合食用。

常金輝又說，菇菌脂肪替代品成本與植物性淡忌廉相約，目前團隊與理大教學及研究酒店唯港薈的GREEN合作，於6月3日起推出以「AkkMore™」配方製的下午茶，批發定價為每公升20至30元。