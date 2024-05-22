土瓜灣新亞中學實驗室疑漏氣體　11學生不適送院 (18:33)

就讀涉事班別的陳同學表示，當時正在上化學堂，同學分組做實驗，要開啓本生燈。其間傳出異味，同學起初以為是火的味道，但後來覺得奇怪，有人發現喉管外露，懷疑漏煤氣。陳同學說他當時按老師指示關掉本生燈，半班同學感到不適，一名女同學說當時有人「嘔口水」。陳同學續指，之後有警察上課室調查，同學表現冷靜。

有非就讀事發班別的中二及中三學生表示，事發班別為中三學生，而涉事實驗室在2樓，據悉當時正進行火焰變色相關實驗。事發後學校有叫同學有秩序離開，最終今日比平時遲了少許放學。

新亞中學發聲明指，該校中三級學生於5月22日中午在化學室進行實驗期間，有一本生燈喉管接駁口懷疑氣體泄漏，老師即時關閉氣體總掣及疏散同學，並詢問學生身體狀況，當時學生均表示沒有不適。該校老師一直留意同學情況，直至下午，陸續有11名學生報稱身體不適，有感頭暈作嘔，學生已即時送院治理，目前情況穩定。校方已向這些學生的家人致以問候，並提供協助。警方、消防及煤氣公司職員亦到場調查，並確定學校環境安全。

就此事件，學校已即時啟動「危機處理小組」。學校會密切關注事件，並適時作出跟進。校方亦已發出通告，請家長在未來一兩天留意子女身體狀況，並與校方保持聯絡，以便學校跟進。

煤氣公司回覆指，已派員到現場檢查，確保管道沒有漏煤氣，人員亦用儀器檢測現場，沒有發現煤氣泄漏。