中學前男教師否認非禮女助理　事主稱突被碰胸側「畀唔切反應」 (17:24)

被告陳德昌（27歲、控罪書上報稱無業）被控於2022年12月8日，在香港新界荃灣荃景圍仁濟醫院林百欣中學一樓教員室C房內，猥褻侵犯女子X。庭上透露被告與X現時均不在學校任職。

承認事實透露，X於2021年9月1日入職，職位為訓導助理，被告比她晚一年入職，為數學教師。X出庭作供指她現時20多歲，與被告不熟悉，但比起年長的同事二人較無隔膜，至案發前與他談話不多於6次，每次均是「一句起兩句止」。

X續指，案發當天她到教員室找被告討論訓導獎勵的事宜，被告坐著而X站立，被告找尋學生名單時，X想起有其他同事表示看到被告與另一名女同事拖手，但該女同事有男友，X遂問被告是否真有其事，其間X雙手交疊胸前。

被告問X從何得知，指「啲學生通常亂咁傳」，說了類似「傳我同你都得㗎」的話，與X也可撓著手走。X見被告掃視自己的胸部數秒，隨即作出指稱動作，整個過程維持約4至5秒，形容「係smooth（順暢）嘅一套動作」。X沒有留意被告表情，「唔係咁敢望」，二人說多兩至三句便結束對話，她確認以被告與自己的關係，不會容許被告這樣做。