國際龍舟邀請賽下月尖東海旁舉辦　周邊設打卡點、餐飲檔 (17:20)

6月10日端午節當日亦會在灣仔海濱舉行無人機表演， 6月15日晚亦會有海上煙火表演，旅發局期望可提升節慶歡樂氣氛。

「香港國際龍身邀請賽」今年繼續獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。除了內地、澳門和香港等隊伍參賽，海外隊伍有來自新加坡、日本、阿聯酋、泰國等；參與國家或地區及龍舟隊伍數目均超越去年。

今年亦新增「慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃」，會於比賽第二天舉行，分公開賽、混合賽及女子賽。隊伍需於首日其他賽事中取得一定成績，才有資格參加。另外，今年再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃。至於廣受歡迎的「扮嘢大賽」亦繼續上演，國際龍舟邀請賽隊伍將以不同特色造型爭奪特色造型大獎，為賽事增添熱鬧氣氛。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年參與的國家或地區較去年多2個，預計整個活動可以吸引13萬名市民及旅客參與，「我哋認為係一個幾好嘅數字」，整個活動的開支為1700萬元。被問到預計帶來的經濟效益，他指提升氛圍最為重要，令人感到香港有很多盛事、很多活動可以參與。