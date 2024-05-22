狄志遠終回應社工註冊局改組　稱若助業界發展將支持 (16:13)

行會上周通過改組社工註冊局的條例草案，惟代表社福界的狄志遠一直沒有回應修例，立法會福利事務委員會上星期討論修例建議，他全程同樣未有發言。事隔一周，狄志遠今日首次開腔，解釋近日未有回應傳媒查詢，因為希望先聆聽業界意見。他又表示沒有在委員會會議發言，是希望「細心聽政府表述，聽議員關心，我覺得嗰時聽多啲係有意思」，強調審議階段會積極參與辯論，冀能加入法案委員會。

狄志遠表示，部分業界憂慮今次改動是干預專業團體，惟大部分人認為社工註冊局過去沒有積極推動社工專業化，認同需要改革。政府方案當中，17名委任成員最少5人為註冊社工，狄志遠提出增至6人，包括來自大學及專業團體的具認受性人士，例如勞福局前局長羅致光及港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，他建議委任成員當中亦應包含最少兩名服務使用者代表。他說將主動游說政府接納方案，暫未決定會否提出修正案。

被問到社工註冊局主席伍銳明及社會工作者總工會質疑修例倉促，今次修例是否未與業界商討，狄志遠說尊重社總的看法，據他所知政府曾與業界商量，會繼續推動雙方交流。至於孫玉菡不點名批評，註冊局委任被控暴動罪的社工陳虹秀加入紀律委員會，狄志遠回應稱陳未被定罪，仍是無罪之身，但指出註冊局在任命上需要避嫌。

勞福局長孫玉菡今日動議二讀草案時，表示社工註冊局有逼切需要完善其管治，確保時刻以公眾利益為依歸，指註冊局行使公權力，面向受助人和全社會，有責任維護國安、以公眾利益為依歸。他稱，註冊局改組將達致更廣泛、多元和均衡參與，同時有所制衡。他表示，社福界、立法會、社會各界及註冊局部分成員均支持政府修例，冀立法會盡早通過條例草案，讓社工註冊局重回正軌。