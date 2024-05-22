楊潤雄：正構思成立「專班」落實「無處不旅遊」 (15:55)

楊潤雄認為香港其實有不少具特色，適合作深度遊的景點，關鍵是如何發掘、宣傳，再加以優質配套，並將會循着香港以往推廣文物、歷史、創意文化及綠色生態的旅遊路線，進一步在各區深度發掘，例如推廣海島遊、將賽馬營造成旅遊項目。

楊潤雄說，旅客口味及周邊地區競爭正在改變，本港亦須求變創新，因此未來的推廣手法和內容都會改變，包括考慮結合電影及旅遊元素，吸引旅客到戲中景點「打卡」，同時會推動零售、餐飲、運輸以至教育界等共同響應「好客之道」，全方位展現不一樣的香港。他稱，本港旅遊宣傳也從傳統製作印刷品、電視廣播宣傳，逐步轉變成為社交平台宣傳，例如近日旅發局和內地社交平台「小紅書」達成「文旅戰略合作意向」，又指部分由旅客自己發掘的地點，屬較偏僻地方，交通配套或未能跟上，政府會因應實際的情况協調，以確保旅客的安全。

電影《九龍城寨之圍城》票房走勢強勁，入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」。財政司副司長黃偉綸昨透露當局正與拍攝方商討還原部分電影拍攝布景，並於適當位置展出供市民「打卡」或觀看。楊潤雄指，電影本身可用作推廣旅遊，將聯絡相關人士尋求合作空間，會研究可否作一個較長期的展覽。