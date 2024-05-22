明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

詹培忠父子秘密「賣殼」案　涉案商人前下屬指詹氏發債券前仍操控公司 (15:20)

立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉2013至2015年間與內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，案件今日（22日）在區院續審。辯方指出，詹培忠在亞洲資源發行可換股債券之前，已沽出大部分股票，將公司控制權易手給馬鐘鴻。馬的前下屬稱不同意，指當時正值交接期，由馬一方掌握公司股權，詹氏父子則操控公司董事會。

馬的前下屬X續在屏風後作供，表示2013年7月潮州公幹期間，詹劍崙向馬提出「殼價」為出售亞洲資源的七成股權，惟X不知道馬最終總付款及獲得的股權比例。辯方遂質疑，所謂出售七成股權純粹X的個人揣測，X否認並指他聽到詹與馬交談時提到「七成股權」。

法官關注，馬只要買入亞洲資源的三成股權也足以控制公司，X表示只掌握三成股權不利融資，指上市公司市值決定其集資能力，而詹培忠在財經界是「好叻嘅人」，詹可能想到亞洲資源無法發行過多新股，故透過可換股債券規避聯交所審查，但發行債劵須通過股東會議，若只持三成股權會令決議要視乎小股東意願。

辯方指，同年7月詹培忠與吳良好將逾三成股權沽出，並由馬安排的「人頭」吸納該些股票，等同易手控制權。惟X不同意，稱即使馬擁有三成股權，董事會亦有辦法抗衡馬，故在交接期間，詹劍崙負責操控董事會。X又指，詹培忠不是董事會成員，卻曾在飯局中表示他已履行發可換股債券的責任，故X認為詹培忠亦有份操控董事會。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 詹培忠 詹劍崙

上 / 下一篇新聞