詹培忠父子秘密「賣殼」案　涉案商人前下屬指詹氏發債券前仍操控公司 (15:20)

馬的前下屬X續在屏風後作供，表示2013年7月潮州公幹期間，詹劍崙向馬提出「殼價」為出售亞洲資源的七成股權，惟X不知道馬最終總付款及獲得的股權比例。辯方遂質疑，所謂出售七成股權純粹X的個人揣測，X否認並指他聽到詹與馬交談時提到「七成股權」。

法官關注，馬只要買入亞洲資源的三成股權也足以控制公司，X表示只掌握三成股權不利融資，指上市公司市值決定其集資能力，而詹培忠在財經界是「好叻嘅人」，詹可能想到亞洲資源無法發行過多新股，故透過可換股債券規避聯交所審查，但發行債劵須通過股東會議，若只持三成股權會令決議要視乎小股東意願。

辯方指，同年7月詹培忠與吳良好將逾三成股權沽出，並由馬安排的「人頭」吸納該些股票，等同易手控制權。惟X不同意，稱即使馬擁有三成股權，董事會亦有辦法抗衡馬，故在交接期間，詹劍崙負責操控董事會。X又指，詹培忠不是董事會成員，卻曾在飯局中表示他已履行發可換股債券的責任，故X認為詹培忠亦有份操控董事會。