吳秋北質疑抗戰及海防博物館命名具殖民色彩　政府允日後避免側重殖民時期海防工作 (14:45)

文化體育及旅遊局副局長劉震認為名稱仍然合適，因為博物館會以抗戰為題，同時設有海防建設的內容，並強調海防屬中性字眼，海防館的內容盡量以國家視角出發，又承諾日後會加強有關內容，以免內容側重英治時期的海防工作。

立法會議員陳曼琪今日在立法會提出口頭質詢（22日），認為海防博物館內有關東江縱隊港九獨立大隊的展品零散，建議設主題專廳，或把相關展品一併在當眼處展出，並建議抗防館的「聲影說抗戰」展廳增加觀影席，改善導賞服務等。劉震回應，海防館自2022年翻新後，至今參觀人次超過27萬，包括超過475團學校參觀，獲得不少內地單位的正面評價。他稱，會與旅遊事務署商討，提供導賞訓練予在職導遊。

陳曼琪追問劉震，指現時只為海防館改名，有關東江縱隊港九獨立大隊的展品仍然零散，放在不顯眼地方，例如大隊的家屬狀放在角落，屬極不尊重。劉震說，將會加強突顯有關展品。