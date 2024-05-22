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警方拘百人多為傀儡戶口持有人　涉清洗1.8億騙案款項 (14:12)

警方深水埗警區刑事部過去兩周展開代號「曠頂」行動，打擊詐騙及洗黑錢案，拘捕100人，大部分為傀儡戶口持有人，涉為82宗各類型騙案清洗犯罪所得，涉款1.8億元。

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，被捕的75男25女年齡介乎17至75歲，分別報稱為清潔工人、廚師、裝修工人等，他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢。被捕人牽涉82宗詐騙案及洗黑錢案，涉及295名事主，包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案，涉及騙款超過1.8億元。事主損失介乎1500元至2370萬元。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，收取及處理案中贓款。

科技及財富罪案組主管督察黃斯淇指，其中一宗最大金額的騙案，事主損失2378萬元，事主本身為一名74歲居於海外、從事製衣業的男子。他在網上平台被一名網友游說投資虛擬貨幣，兩個月內將2300多萬元轉帳至多個傀儡戶口。另一宗騙案涉及54名事主，年齡介乎27歲至47歲，他們在網上平台購買不同類型的優惠套票後被騙，共損失超過7萬元。 

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司陳志昌表示，過去一年深水埗警區已就超過200宗傀儡戶口持有人案件，向律政司徵詢法律意見，其中111人已經取得法律意見，可檢控或已被檢控，當中34人將於區域法院審訊，至今111名被捕人之中，已有11人因洗黑錢罪名被法庭定罪，判監4至28個月。 

警方重申，會就所有於區域法院審訊並定罪的相關案件，向法庭申請加刑。深水埗警區較早前處理有一宗洗黑錢案，相關傀儡戶口持有人共處理約197萬元犯罪得益。案件2月在區院判刑後，警方與律政司向法庭申請加重刑罰後，法庭決定加刑20%，被告終囚28個月。

深水埗警區於去年接獲2419宗詐騙案舉報，較2022年1873宗上升30%，今年首4個月已接獲706宗舉報。警方指詐騙集團利用大量傀儡戶口收取騙款及處理犯罪得益，相信打擊傀儡戶口是其中一個重要及有效的方法，深水埗警區會繼續定期打擊詐騙案。 

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