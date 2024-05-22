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男警涉休班時非禮7歲女童　事主稱被告藉查煤氣為由入廚房非禮 (14:03)

一名35歲男警涉於去年9月，休班期間在葵涌葵馥苑紀律部隊宿舍內非禮7歲女童，他否認一項猥褻侵犯罪，今（22日）於粉嶺裁判法院受審。女童X口供指，她請被告幫忙開家門後，被告以查看煤氣有否關好為由進入廚房，並伸手入其內衣褲內，分別橫掃其胸部及下體5次，並在期間稱「好鍾意你咁肥」，事後再兩度回家拿零食給她。

被告梁桂鋒（35歲）報稱警察，現已停職。承認事實指，案發時X與父母及弟弟同住，被告為X的鄰居。庭上播放X的錄影會面口供，X指在2023年9月20日放學後，弟弟說要到公園玩，而她想回家，媽媽於是把鎖匙交給事主讓她獨自回家。X上樓後無法開門，遂敲門向被告求助，被告答應幫忙，X入屋關門後，被告亦返回寓所。

被告及後再按X的門鈴，並在X開門後吩咐她到廚房查看有否關好煤氣，兩人便一同進入廚房。據X所述，她當時身穿學校夏季短袖運動服，被告在廚房內伸手進她的內衣內，橫掃其胸部5次，每次約5秒；再伸手入內褲摸其下體4次，同樣每次歷時5秒，其間被告不斷稱「好鍾意你咁肥」。X對被告說「叔叔我唔鍾意」，被告回應指「我可唔可以摸多次」，X在誤解被告的意思下答應，被告則再摸X下體一次。

X指被告其後曾兩度回到自己的住所拿零食給她，她兩次皆表示不喜歡，後來把糖扔掉。X在媽媽剛回到家門時隨即告知事件，被告在自己在家中聽到後，稱「你唔好亂講，我啱啱幫你用鎖匙開門㗎。」X的母親其後報案處理，被告在警誠下稱「我有入過佢屋企，我冇摸過佢。」 

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