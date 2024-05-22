黎智英案｜控方續播黎節目片段　黎批替林鄭辦事者「醜陋」 (13:56)

庭上播放2020年8月27日「Live Chat with Jimmy Lai」節目，當日的嘉賓為美國大學教授許田波，黎在節目中批評替時任特首林鄭月娥辦事的人都很醜陋。在問答環節時，現被警方通緝的社運人士許穎婷問到，新聞工作者糾結於要保持中立，難提出個人意見，問黎有否類似經歷及有何建議。

黎指他不會離港，人生的意義是關乎更加重要的事，要超越自我繼續做正確的事，如此便能找尋人生的意義，「重要的是要想到你的人生不只在於自己」。黎並覺得新聞工作可發表個人見解，不要嘗試迴避，「做自己才能表達最真實的聲音」。

控方播放另一段長約3分鐘的《蘋果》宣傳片，黎指《國安法》下有提醒員工要顧及人身安全，同時按自己的良知和社會責任工作，他本人坐牢的影響不大，但笑稱希望壹傳媒時任行政總裁張劍虹、營運總裁周達權和行政總監黃偉強不要被捕。黎感謝讀者支持，但《蘋果》訂閱數量下跌四分之一，認為反映《蘋果》內容未能留住讀者，因此《蘋果》已設立親子、旅遊、健康等不同版面的網站（minisite），思考如何將新聞資訊變成服務，便利讀者生活。